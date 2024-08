No hay disco móvil donde no se pinche ni altavoz de un botellón donde no suene. Potra salvaje es sin discusión alguna la canción del verano y su autora, Isabel Aaiún, la voz más escuchada. Poco se imaginaban en La Gallega cuando la contrataron hace unos meses para dar el pregón de sus fiestas y un concierto el día 22 que tendrían que acondicionar el pueblo para controlar una avalancha de público. Pero la fama de Aaiún ha crecido y las ganas de verla en la localidad también.

Son conscientes de lo que se les viene encima el próximo jueves, como confiesa su alcalde, Francisco Peñas, y por eso han tomado algunas medidas con las que tratarán de afrontar el aluvión de la mejor forma posible. «Vamos a vallar casi todo el casco urbano para que no se pueda acceder con los coches por las calles, y dejaremos solo abierta al tráfico la que rodea a todo el pueblo», dice. Controlando todo ello estarán una veintena de vecinos voluntarios, que dirigirán a los vehículos hacía las eras que han habilitado como aparcamiento y que también ofrecerán seguridad a la propia artista, «para evitar que no la atosiguen, que se acerquen demasiado o que haya avalanchas», relata.

Todos estos voluntarios irán ataviados con chalecos que la Diputación de Burgos ha cedido al Ayuntamiento de La Gallega para la ocasión, igual que las vallas o cintas de señalización. Por otro lado, la Junta de Castilla yLeón también colabora, ya que se prevé que un Charlie -un camión autobomba para combatir incendios- esté en La Gallega esa tarde-noche.

Igualmente, la Guardia Civil dará cobertura al evento. Hay que tener en cuenta que a la localidad se accede directamente desde la N-234 y que los vehículos al entrar pueden generar pequeños atascos en ese cruce si acuden en masa, por lo que se precisaría de su actuación para regular el tráfico. «Solicitamos su presencia a subdelegación del Gobierno hace tiempo y esperamos que acudan varias patrullas», relata el alcalde, que estos días se afana en mejorar el camino de acceso a la zona destinada como aparcamientos.

