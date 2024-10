Bruno Savignani, entrenador del Silbö San Pablo, no ha ocultado que el choque copero de mañana -20:00 horas- en casa del Clavijo le "molesta" porque no les va a permitir descansar a sus hombres después de un duelo tan exigente como el que jugaron en Santiago de Compostela, pero lo aprovechará para dar minutos a los menos habituales y que vayan cogiendo ritmo.

El preparador azulón afronta el nuevo compromiso de la Copa España con una mezcla de resignación y oportunidad. Por una parte, lamenta que su equipo no tenga apenas descanso y, por otra, podrá dar minutos a Barrera, Wembi, Almazán y compañía: "El partido me molesta. Me hubiese gustado tener una semana porque venimos de un partido duro y que mentalmente nos exigió mucho, pero es una decisión nuestra. Tenemos que jugarlo, así que voy a aprovecharlo para dar un poco más de ritmo a los jugadores que en estos momentos no han tenido tantos minutos para que cojan ritmo y sensaciones".

A pesar de que la Copa no es la prioridad, el técnico brasileño ha dicho que tienen una mentalidad de club grande y si están en una competición "es para intentar ganarla".

En cuanto a la liga, Savignani se ha mostrado satisfecho por el desempeño del San Pablo y su última victoria en una cancha muy complicada: "En Santiago logramos una victoria muy importante más allá de la manera de jugar. Fue importante por la mentalidad mostrada en un partido muy complicado en el que juegas ante un oponente fuerte, en su casa, necesitado de ganar y con un acierto grande. Tengo que dar la felicitación a mis jugadores".

A la vez, ha mostrado también cierta cautela: "Hay seis equipos con el objetivo del ascenso, pero los otros también son buenos y, si no encaras el partido de la manera que hay que hacerlo, te pueden sorprender. Las derrotas de los demás son un mensaje importante que tenemos que coger. La liga no te permite jornadas de relajación".