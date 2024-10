Vuelve la Copa España para el Silbö San Pablo Burgos. Después de afrontar un choque liguero realmente exigente en Santiago de Compostela, los castellanos deben jugar hoy -20:00- un nuevo duelo copero en la cancha del Ríoverde Clavijo. Será un partido en el que Bruno Savignani, técnico azulón, aprovechará para dar minutos a los menos habituales hasta la fecha con el objetivo de que vayan cogiendo ritmo.

Este compromiso, correspondiente a la jornada cuatro de la Copa España, se cuela en medio del calendario liguero y será el último del San Pablo en la fase de grupos. Los burgaleses tienen la clasificación para la siguiente ronda prácticamente asegurada y parten como claros favoritos en el encuentro de hoy en casa del Clavijo, ya que se trata de un rival de Segunda FEB. Al fin y al cabo, no deja de ser un 'amistoso' con carácter oficial.

Savignani reconoció ayer que le «molesta» este partido entre semana porque su equipo apenas ha tenido tiempo de descanso, pero también, como no les queda otra que jugarlo, señaló que es una oportunidad para dar minutos a los que menos han jugado hasta la fecha: «El partido me molesta. Me hubiese gustado tener una semana porque venimos de un partido duro y que mentalmente nos exigió mucho, pero no es una decisión nuestra. Tenemos que jugarlo, así que voy a aprovecharlo para dar un poco más de ritmo a los jugadores que en estos momentos no han tenido tantos minutos para que cojan ritmo y sensaciones».

Está claro que la prioridad del San Pablo un año más es el ascenso a la ACB y que la Copa pasa a un plano secundario, pero Savignani dijo que tienen una mentalidad de club grande y que si están en una competición, «es para intentar ganarla» (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este martes o aquí)