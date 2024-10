Los distritos, los órganos de participación ciudadana a los que obliga la Ley de Grandes Ciudades, no son operativos en Burgos y el equipo de Gobierno (PP y Vox) busca darles un giro, dado que a dos meses y medio de que concluya el año prácticamente no se ha gastado nada de los 2,36 millones que tienen para realizar inversiones. El vicealcalde y responsable de Distritos, Fernando Martínez-Acitores, y la portavoz del PP, Andrea Ballesteros, han reconocido que el sistema no funciona.

Es imposible que en un año dé tiempo a contratar la redacción del proyecto, sacar el concurso para su ejecución y su materialización. De este modo, están pensando en "dar un giro" a los distritos de dos modos. El primero, que el dinero no ejecutado pase al presupuesto municipal y se hagan modificaciones presupuestarias al año siguiente, pero que vayan al proyecto para el que estaba comprometido. Y el segundo, establecer con antelación las prioridades y poder elaborar los proyectos con antelación y así se puedan materializar. "Son el órgano de participación por excelencia, pero les tenemos que dar un giro", indicó Acitores.

Los concejales del equipo de Gobierno han defendido que se está trabajando para mejorar el funcionamiento de los distritos, dado que al menos en este mandato se están convocando en tiempo y forma. "Durante el mandato del PSOE hubo distritos como el Este cuya junta no se convocó en año y medio", indicó Ballesteros.