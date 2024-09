El funcionamiento de los distritos como órganos de participación de los vecinos para canalizar las inversiones prioritarias en los barrios no termina de carburar más de cuatro años después de su implantación a la que Burgos está obligada por la Ley de Grandes Ciudades. Cuando faltan tres meses para que concluya el año su funcionamiento está encallado al no haberse gastado ni un euro de los 2,36 millones (el 1% del Presupuesto del Ayuntamiento) que tienen asignados.

O se pisa el acelerador en el tiempo que resta hasta el 31 de diciembre o todo el dinero pasará a remanentes. A día de hoy ninguno de los proyectos elegidos por las cinco juntas de distrito (Oeste, Sur, Centro-Norte, Este y Periférico) se ha materializado y siguen en tramitación. El cambio adoptado en este mandato para que estuvieran presididas por concejales del equipo de Gobierno tampoco ha servido para agilizar las actuaciones demandadas.

Las cinco juntas de distrito trasladaron sus prioridades en abril, pero la falta de proyectos redactados para poder sacar las obras a concurso y el complejo entramado administrativo han complicado su ejecución. El sentir vecinal o de las asociaciones representadas en las mismas es de desánimo. «Es un desastre. Vamos mal. No se ha hecho nada en lo que llevamos de mandato. Todo son globos sonda», asegura Ángel García, del Distrito Sur.

Una rampa en la plaza de los Castaños fue la actuación elegida por el distrito Centro-Norte, pero no hay proyecto y el dinero se gastará en mejorar la visibilidad de los pasos del G-3. - Foto: Miguel Ángel Portilla

En el mismo sentido se pronuncia Magdalena Aguilar, del mismo distrito, que considera que estos órganos de participación «no sirven para responder a las demandas urgentes» del barrio. «Estamos en septiembre y no se ha hecho nada. Y cuando planteamos pequeñas cosas como arreglar el parque del Crucero, podar los árboles o más iluminación nos dicen que llamemos al Servicio 010».

El mismo problema tienen en el Distrito Periférico. «Todos los años pasa lo mismo. Si no hay proyecto no hay nada que hacer», asegura Javier Rodríguez, de la Asociación de Vecinos de Villatoro. En La Ventilla siguen esperando a que se arregle la gotera del local municipal. «Nos dicen que toman nota y mientras, cuando llueve, tenemos poner cubos», indicó José Antonio Irisarri, de la asociación vecinal. El sentir es idéntico en Villalonquéjar. «No sé para qué lo llaman participación ciudadana si no participamos», señaló Javier Trascasa.

La situación no es muy diferente en el Distrito Oeste. En la última reunión los asistentes salieron muy descontentos. «Nos trajimos en el bolsillo las mismas propuestas que llevamos. Nos dijeron que las mandáramos por correo electrónico. La participación ciudadana no interesa», subrayó Concepción Camarero, de la Asociación San Pedro de la Fuente y Fuentecillas. De la misma opinión es Blanca González, de la barriada San Juan Bautista: «Si no se llega a tiempo se perderá el dinero de este año».

El concejal responsable de Distritos, Fernando Martínez Acitores (Vox), afirma que se ha apostado por elegir una actuación «potente» por cada distrito para poder gastar el presupuesto. «Se necesita tener los proyectos de las obras y el tiempo se echa encima».

La portavoz del PP, Andrea Ballesteros, considera imprescindible contar con una «cartera de proyectos» para poder ejecutar las obras al año siguiente. «En un año es muy complicado redactar el proyecto, licitarlo, adjudicarlo y hacerlo».

Repasamos el estado de las actuaciones elegidas por los distritos :

SUR

San Julián, Crucero, San Pedro y San Felices

Dispone de una partida de 449.108 euros. La obra elegida es mejorar la accesibilidad de la calle Frías, a pesar de las quejas remitidas por algunos vecinos en las últimas semanas. Si no, se tratará de impulsar la reforma de los depósitos de agua del Hangar.

ESTE

Gamonal, Capiscol, G-9, Villímar y San Cristóbal

Su presupuesto es de 617.848 euros. La actuación elegida era el arreglo de la plaza de la iglesia de Capiscol, pero no se ha producido la cesión del suelo por el Arzobispado y hay que elaborar el proyecto. Por ello, se ha decidido priorizar la segunda actuación: el carril bici de la avenida Constitución, cuyo concurso se convocará en breve.

OESTE

San Pedro de la Fuente, Fuentecillas, San Juan Bautista, Barrio del Pilar y Huelgas

Tiene asignados 417.000 euros para su inversión en un centro municipal prefabricado a ubicar en una parcela de la calle Mar de Plata. El proyecto está elaborado, pero queda el trámite de sacar las obras a concurso y adjudicarlas antes de que finalice el año.

CENTRO-NORTE

Casco Histórico, Vadillos, Río Vena, G-3 y Barriada de los Ríos

Cuenta con 542.328 euros que iban a ir destinados a una rampa de la plaza de los Castaños, pero como no hay proyecto y no se llega a tiempo se destinará el dinero a mejorar los pasos de peatones del G-3.

PERIFÉRICO

Villatoro, Villalonquéjar, Cótar, Villafría, La Ventilla, Cortes y Villagonzalo Arenas

Tiene 341.728 euros, parte de ellos irán al cambio de ventanas y puertas del centro municipal de Villatoro, pero las obras todavía no se han iniciado. También se ha decidido aparcar la rehabilitación del puente de Villalonquéjar al tener que contar con el permiso de Patrimonio y se limpiará una parcela municipal del barrio de Cortes.