El Estudiantes aplasta el sueño del Tizona

El Grupo Ureta Tizona ha puesto hoy fin a una temporada espectacular de una manera un tanto amarga, ya que ha caído (86-62) con claridad en las semifinales de la Final Four de la LEB Oro ante el Movistar Estudiantes, anfitrión del torneo y uno de los grandes favoritos. Los madrileños ya esperan al ganador del San Pablo-Lleida en la gran final.

El Tizona le había ganado al Estudiantes en El Plantío durante la fase regular, pero hoy no ha tenido el día y no ha podido mantener el ritmo anotador de su rival, que fue siempre por delante y resolvió el choque desde el perímetro en el inicio del último cuarto. Los burgaleses trataron de agarrarse al partido gracias al talento de Saint-Supery, pero las imprecisiones y la falta de acierto en momentos en los que podía poner nerviosos a los madrileños les dejaron sin opciones. Una derrota contundente que no empaña una temporada sobresaliente.