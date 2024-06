El Grupo Ureta Tizona ha echado el cierre a la temporada con una comida de jugadores, cuerpo técnico, directivos y trabajadores del club. A partir de ahora, toca ponerse a trabajar en el nuevo proyecto y, salvo sorpresa, Diego Ocampo estará al frente del banquillo. A pesar de los rumores que le vinculan con otros clubes, el técnico gallego aseguró que tiene pensado continuar, pues tiene contrato hasta 2027: «Ahora yo no tengo nada, no puedo hablar de lo que no existe. Mi idea es seguir aquí. Mi compromiso es seguir haciendo crecer al club y a los jugadores».

La gran temporada del Tizona ha situado a Ocampo en el candelero, así como a varios integrantes de la plantilla. La idea de la dirección deportiva y del entrenador es mantener a buena parte del bloque, una fórmula que ya le dio un gran resultado el curso anterior. «Los jugadores se han revalorizado, pero es que no se trata solo de reclutar el talento, sino de mantenerlo. Igual a alguno no podemos convencerle de que se quede, pero hay que hacer un buen trabajo».

Desde ya, el Tizona está trabajando para configurar un proyecto que le permita seguir soñando. «Hemos rendido a un nivel muy grande, pero eso no quita para que tengamos el sentimiento de que queremos más. Esto no se acaba aquí. Seguimos en el camino y hay que trabajar mucho para revalidarlo», recordó.

Ocampo insistió en la idea que tienen «un bloque muy especial, que ha sido capaz de ir a tope cada día y que ha primado el equipo por encima del ego». El plan es retener a unos cuantos y lo irán analizando a lo largo de estas primeras semanas.

En cuanto a los lesionados Gerard Jofresa y Joe Cremo, comentó que no llegarán a tiempo al inicio de la temporada. Ninguno de los dos tiene contrato, aunque son jugadores importantes para el club. «Jofresa ya ha sido operado y tiene un par de meses para recuperarse y empezar a correr. Dentro de la desgracia de lesionarte en los últimos minutos, ahora hay un tiempo sin competición y podrá volver dos o tres semanas más tarde. Cuando regrese, estará aún mejor. Cremo tiene cuatro meses de recuperación y debe seguir el proceso. No tiene contrato y habrá que ver qué hacemos», explicó.

Por último, habló sobre el nuevo formato de la LEB Oro, que pasará a llamarse Primera FEB, y auguró una campaña 24/25 muy competida: «Nos va a exigir mucho a todos. El baile de ascensos y descensos hace que sea más divertido. Ayuda a que nos espabilemos».

Por su parte, Miguel Ángel Benavente, presidente del Tizona, calificó el año como «un temporadón» y dijo que tiene las ideas muy claras. Apostarán por «la continuidad, la gente joven y los nacionales».