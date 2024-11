La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, rectifica y mantendrá las ayudas a las tres ONG que trabajan con personas migrantes en la ciudad. El PP llevará una enmienda a la Comisión de Hacienda del martes y confía en que Vox, su socio de Gobierno, la respalde para aprobar el Presupuesto en el que llevan muchos meses trabajando de forma conjunta. Si no lo hace, presentará las cuentas en el Pleno y en caso de no obtener el suficiente respaldo, se someterá a una cuestión de confianza, según ha anunciado en una comparecencia urgente a primera hora de la tarde de este jueves. Asimismo ha descartado sentarse ahora con el PSOE porque, dice, "no estamos de acuerdo en nada".

Ayala ha insistido en la importancia de aprobar el presupuesto porque "nos jugamos la transformación de Burgos" y ha remarcado que los recortes a las ONG eran una imposición de Vox, ya que "nuestro borrador sí incluía las ayudas". La concentración de ayer en la Plaza Mayor, ha reconocido, "nos ha hecho pensar", por eso han decidido presentar una enmienda en la Comisión de Hacienda que recoja esa subvención.

Cree la alcaldesa que "por 119.000 euros no puede peligrar el acuerdo de Gobierno sólido" y afirma que le gustaría que su socio siguiera porque el PP está "más cerca" de Vox. En ese sentido, ha descartado sentarse "ahora" con el PSOE porque "para nosotros es muy difícil hablar con ellos. Discuten hasta las horas del Pleno".

Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos. - Foto: Alberto Rodrigo

Minutos después de que Cristina Ayala compareciera ante los medios lo ha hecho Fernando Martínez-Acitores, que ha anunciado que Vox presentará una transaccional a la enmienda del PP en la Comisión de Hacienda del martes. En ella exigirán que las partidas destinadas a las ONG Burgos Acoge, Accem y Atalaya Intercultural sean dirigidas a inmigración regular. "Pediremos comisiones de seguimiento y control para que así sea".

Asimismo, el vicealcalde de Burgos tratará de que se destine la misma cantidad a Infancia, Juventud y Tercera Edad, así como ayudas a la Red Madre.