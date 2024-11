Burgos ha salido este miércoles a la calle para protestar contra la intención del equipo de Gobierno de dejar sin ayudas a las tres ONG que acogen a personas migrantes. La ciudadanía ha respondido al llamamiento del tejido social y empresarial local y ha abarrotado la Plaza Mayor para apoyar la labor de integración que realizan Burgos Acoge, Atalaya Intercultural y Accem, las organizaciones 'vetadas' por el Ayuntamiento por la imposición de Vox.

Cientos de personas han ido llegando en torno a las 20 horas frente al Consistorio para escuchar el manifiesto 'Por un Burgos solidario, incluyente y diverso', que ha leído la periodista burgalesa Rosalía Santaolalla, y aclamar un discurso que ya han respaldado más de 4.500 firmas.

Entre los carteles que portaban los presentes se podían leer mensajes como 'No todo vale', 'Con los derechos no se negocia', 'La diversidad suma' o 'Migrar no es delito'. Asimismo, antes y después de la lectura del manifiesto también se han escuchado gritos espontáneos como "¡Más convivencia, menos exclusión!", "Ningún ser humano es ilegal", "No se negocia con los derechos" o "Equipo de Gobierno, aún estás a tiempo", instando al bipartito que forman PP y Vox a recapacitar y dar marcha atrás a su intención de romper el convenio con las tres organizaciones.

Entre los presentes, carteles de 'No todo vale', 'Con los derechos no se negocia' o 'La diversidad suma'. - Foto: Valdivielso

A lo largo del día se han sucedido las manifestaciones de apoyo a Burgos Acoge, Atalaya Intercultural y Accem. La Plataforma del Tercer Sector de Burgos, que engloba a 30 entidades de acción social, ha advertido de que la supresión de las ayudas "pondrá en riesgo la continuidad del trabajo y los beneficios que aportan a la sociedad" estas asociaciones.

Asimismo, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, acompañados de representantes del PSOE y Podemos, han remarcado que "Burgos necesita a los inmigrantes más que nada", en palabras del secretario general de UGT, Pablo Dionisio Fraile.

Masiva respuesta ciudadana en la Plaza Mayor a la concentración de apoyo a las ONG que acogen a migrantes en Burgos. - Foto: Alberto Rodrigo

Desde el ámbito empresarial, la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos exigía reconsiderar la retirada de las ayudas a las ONG por constituir un golpe a los derechos fundamentales de las personas migrantes y debilitar los esfuerzos de integración social y laboral en la ciudad. Y Andrés Hernando, presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Femebur) y CEO de Hiperbaric, ha reprochado la imposición de Vox y cree que el partido de Santiago Abascal "está haciendo un mal servicio a la ciudad".