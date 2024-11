El Gobierno de coalición del PP y Vox tratará hoy, en la Comisión de Hacienda, de encontrar la fórmula que les permita avanzar en la tramitación de un presupuesto que, ahora sí, contemple las partidas económicas para las ONG Burgos Acoge, Accem y Atalaya. De nuevo, toca rectificarse ya que la salida que había propuesto el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, de que se apruebe una enmienda «transaccional» a la presentada por los populares no tiene encaje jurídico, tal y como les explicó ayer el secretario general en la junta de portavoces en la que se abordó el guión del Pleno ordinario de este viernes. Lo que se ha estado buscando, con el asesoramiento técnico de la casa, es la manera en la que acercarse a aquello que proponía Vox el jueves.

Tanto la alcaldesa, Cristina Ayala, como el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, guardaron ayer silencio y la única comparecencia pública del equipo de Gobierno en la que se habló sobre esta crisis fue la del concejal de Comercio, Raúl Martínez. Afirmó que él es «partidario de buscar ese acuerdo y de votar a favor del presupuesto» y expresó su malestar porque el PP «haya roto unilateralmente el acuerdo» al que habían llegado para eliminar estos convenios. Eso sí, el edil se preguntó y casi se respondió cuando afirmó si merecela pena «echar abajo un presupuesto de 250 millones por no llegar a un acuerdo en 120.000 euros».

Martínez se atrevió a corregir al portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que el viernes, en lo que pareció una alusión y una crítica al Grupo Municipal, defendió que en su partido el «patrimonio principal son la coherencia, la firmeza en los principios y la valentía». A lo que añadió que se puede actuar con responsabilidad o «sumarse al consenso progre para que a uno no le llamen xenófobo y racista». Al respecto de estas declaraciones, el concejal de Comercio afirmó que«él tiene una opinión sobre algo que creo que desconoce» ya que «no está al cabo de las conversaciones de los miembros del Grupo Municipal con la dirección del partido en Madrid». Dicho de otra manera, el edil pareció afirmar que en la capital de España, donde no ha gustado cómo se ha gestionado el asunto, no les iban a imponer que tomen ninguna decisión drástica.

Más allá de algunos matices, en el Grupo Municipal de Vox apostaban ayer por mantener el Gobierno de coalición. Eso sí, tratarán de convencer de que su rectificación no es total con algún aspecto semántico sobre la inmigración irregular y, ya de paso, incluir alguna partida para mujeres embarazadas en especial riesgo de vulnerabilidad a través de la Fundación RedMadre o para incrementar otras de mayores, juventud, infancia...

En el Gobierno de coalición se reconoce que no han sabido medir el impacto que podía tener la decisión de quitar las subvenciones a estas entidades y tratan de recuperarse de una contestación social prácticamente unánime que ha dejado una importante herida y generado también desconfianzas.

Salvo que la situación se tuerza en el último momento, el presupuesto se someterá a su aprobación inicial el viernes y de manera definitiva a finales de diciembre o principios de enero (con la resolución de las alegaciones).

En el PSOE dan por hecho el acuerdo entre el PP y Vox para sacar adelante un presupuesto que todas las partes implicadas coinciden en que es clave para el devenir de la legislatura. Sin perjuicio de que será necesario ejecutarlo para avanzar en los proyectos clave de la legislatura.

En un principio, lo que está previsto es que hoy comparezca a última hora de la mañana el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la comisión.