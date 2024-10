En el pleno del Ayuntamiento de Aranda de Duero del mes de julio ya se vislumbró la ruptura del grupo municipal del PSOE, con el edil Alberto Marcos votando distinto que sus compañeros para aprobar el retén de bomberos. A finales de agosto, la tensa situación interna desembocó en la marcha de Marcos del grupo, que se hizo efectiva en el pleno de septiembre. Ahora, con las aguas algo más encauzadas, y ya como concejal no adscrito a ningún grupo político, analiza su aterrizaje en la política municipal y sus intenciones de cara al futuro de su labor pública.

¿Qué le llevó a participar en la política municipal de Aranda como una de las novedades en la lista del PSOE en 2023?

Yo trabajaba en la Escuela Municipal de Música, soy un defensor de la Cultura y del Deporte como eje vertebrador de la sociedad, y veía que los servicios del Ayuntamiento estaba totalmente desaprovechados, que con un poco más de organización, de enfoque, de apoyo se podrían hacer más cosas. Quise aportar mis ideas y mi trabajo, pero fue el PSOE el que me ofreció entrar a formar parte de su lista, y acepté porque vi que tenían un proyecto interesante.

¿Qué le ha llevado a desilusionarse tan pronto del ámbito político en tan poco tiempo?

Cuando estás dentro, ves ciertas cosas que no son las que habíamos hablado anteriormente, y le vi cómo funcionaban, como votar en contra de los intereses de los trabajadores, por ejemplo, cuando se supone que lo llevan en su nombre: Partido Socialista Obrero Español.

Yo no he venido a hacer carrera política, me he metido aquí para intentar solucionar problemas, mejorar el día a día de la gente. Cuando ves que hay decisiones que no van en ese sentido, intentas hacerlo de otra forma, aportar en los temas que conozco, y en los que no, me lo tengo que estudiar e informarme. Pero te encuentras con muchas trabas, como los números políticos, las estrategias de los partidos, personas que quieren llevar líneas en concreto. Hay unos juegos de poder a nivel particular que no ayudan a nivel general.

Tras su marcha del grupo socialista, los que eran sus compañeros hasta entonces le exigieron que entregara su acta de concejal. ¿Va a hacerlo?

No sé por qué tengo que devolverles el acta de concejal, ¿es que es suya? No lo creo, pero no me importaría devolverla si, conmigo, se van también el número 1 y la número 2 de la lista. Esa propuesta se quedó en nada y ahora lo que hay que hacer es trabajar. Pero se va viendo la línea, no tengo que venir yo a decir lo que está haciendo cada uno porque se ve perfectamente.

Hay unos juegos de poder a nivel particular que no ayudan a avanzar a nivel general»

Ahora forma parte del pleno arandino como concejal no adscrito, ¿cómo se enfrenta a los algo menos de 3 años que restan de mandato?

Yo quiero llegar hasta el final, porque quiero ayudar en lo que pueda con los límites que tengo. Ahora sí puedo ser fiel a mis ideas, porque yo me sumé por un programa electoral que me parecía, y me parece, bueno y con unas ideas.

¿Cómo ve la situación política local desde dentro?

El análisis es sencillo. El PP llevaba 12 años gobernando, y Vox estuvo con ellos; ambos están en su sitio natural, en la oposición. ¿Quién no está en su sitio natural? Porque Sentir Aranda han llegado nuevos y han dado el pelotazo, han tenido la suerte o la desgracia, de gobernar aunque sea en minoría con Podemos-IU y Cs. ¿Y dónde queda la situación política del PSOE? ¿Está en la oposición de la oposición, está haciendo la oposición que no está haciendo la otra oposición, está ayudando a gobernar, pero veladamente porque se abstiene para que pueda haber una continuidad? Está en una posición en la que o te mojas o te quedas seco. Y la mitad de veces está mojado y la otra mitad seco, pero creo que se está perdiendo el ADN propio de la izquierda.

Con la vista puesta en 2027, ¿ahora tiene claro si va a continuar en política e intentará volver a formar parte de una lista electoral?

Yo quiero seguir trabajando por Aranda, he apostado por este proyecto porque estaba ilusionado cuando me lo ofrecieron para las elecciones de 2023. Mi intención a futuro es acabar el mandato, que no sé cómo lo acabaré, y quiero tratar de mejorar los ámbitos que yo conozco; pero tengo más o menos claro que no voy a volver a presentarme dentro de ninguna candidatura.