El concejal Alberto Marcos ha presentado su salida del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Aranda, con lo que las filas socialistas se quedan con solo cuatro votos en el plenario arandino. Marcos justifica su decisión al asegurar que está "de acuerdo con el proyecto que presentamos en el programa electoral" pero "no con la dinámica que se viene manteniendo, no se puede abstener en temas que llevábamos en el programa". Esta salida de la disciplina socialista tuvo su primer punto de inflexión en el último pleno del mes de agosto, cuando Marcos votó a favor del retén de bomberos cuando el resto de sus compañeros de grupo se abstuvieron. "Se ha ido fraguando con el tiempo porque siento que no estoy siendo útil para Aranda", remarca este concejal.

A partir de ahora, pasará a ser edil no adscrito porque su intención no es la de dejar su acta. "Es una apuesta personal por Aranda", insiste Alberto Marcos, que se estrenaba en estas lides políticas en las últimas elecciones municipales, ocupando el tercer puesto de las listas del PSOE.