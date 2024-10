El concejal del PSOE Josué Temiño ha pedido esta mañana al concejal de Movilidad, José Antonio López, que "deje paso a alguien más capacitado" y dimita como responsable del "escándalo" que ha provocado que la empresa Prepay se haya quedado con más de 850.000 euros de la recaudación de los autobuses urbanos. El edil socialista ha acusado al PP de querer embarrar el asunto cuando la realidad es que la totalidad de la deuda "es suya" ya que se corresponde con el último contrato que se firmó en enero de este año (la que venía de atrás quedó liquidada en marzo).

Temiño ha acusado a López de haber "tolerado durante un año que la empresa se haya quedado con casi un millón de euros de los burgaleses" y el Gobierno del PP y Vox haya estado "en agosto de vacaciones" mientras al Ayuntamiento le hacían este "agujero".

El edil socialista ha mostrado su sorpresa porque ayer López se negara a valorar un informe de Tesorería al asegurar desconocerlo cuando ese documento se encuentra en el expediente. Es decir, no se habría molestado en leerlo pese a tenerlo a su alcance.

Temiño ha tildado de "maquillaje" el movimiento dado para la apertura en abril del procedimiento de penalidades contra Prepay ya que ni siquiera se ha respondido a las alegaciones que presentó la empresa.

Respecto a las razones por las que no se han dado pasos para resolver el contrato, Temiño ha relatado que López guardó silencio en el consejo y los técnicos explicaron que al no poder disponer el Ayuntamiento de la tecnología, es probable que durante meses no se pudieran recargar las tarjetas. Temiño ha defendido como más razonable que el transporte público fuera gratuito mientras se encuentra una solución a permitir que la recaudación se la quedara una empresa.