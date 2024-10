El concejal de Movilidad, José Antonio López, ha defendido esta mañana que, "hasta el momento, no se aprecian responsabilidades políticas" en el caso Prepay, en el que la empresa aragonesa se ha quedado con más de 850.000 euros de la recaudación de las tarjetas de los autobuses urbanos, y, por tanto, no piensa dimitir.

La estrategia de López en la rueda de prensa de hoy pasaba por repartir culpas entre los técnicos municipales, los medios de comunicación y el PSOE, por defender que los problemas con Prepay existían desde el año 2017 y por anunciar que de este tema no se iba a volver a hablar hasta que no concluya la investigación interna que ha ordenado abrir la alcaldesa.

Ha comenzado López negando que supiera desde febrero de los impagos de Prepay para hablar que no supo entonces de la deuda total sino de unos "retrasos" en el pago de 85.000 euros correspondientes a la segunda quincena de enero de 2024.

El edil ha confirmado que el contrato que se firmó en enero se rubricó existiendo ya una deuda de Prepay de 540.000 euros y no ha sabido identificar si esa razón era causa de nulidad. Aunque ha asegurado que no quería responsabilizar a los técnicos, todos sus argumentos han apuntado hacia la culpabilidad de los empleados municipales al reiterar que ningún informe advirtió de que no se podía contratar a la empresa aragonesa y al insistir en que los técnicos no le advirtieron de la delicada situación hasta abril.

Preguntado por el informe de la Tesorería Municipal que afea el retraso de Movilidad y asegura que el problema se podría haber minimizado en caso de haber actuado con más celeridad, López ha asegurado "desconocerlo".

El edil ha justificado desde el punto de vista administrativo que los meses hayan pasado sin que el contrato se haya resuelto aún y con la deuda incrementándose hasta superar esos 850.000 euros.

El concejal ha defendido al mismo tiempo que él no tuvo conocimiento de la situación hasta abril, pero que el PSOE sí debía tenerlo el pasado mandato.

López ha pedido "disculpas" por haber afirmado que no estuvo presente en la reunión de la mesa de contratación en la que se adjudicó el contrato a Prepay. Sostiene ahora que no lo recordaba, ya que inicialmente estaba en la misma como suplente y sé conectó a través de la plataforma Zoom.