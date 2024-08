«O están con Castilla y León y con España o están con Pedro Sánchez». Recado del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, al líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca, al que animó a pasar «de las palabras a los hechos» en su rechazo a la soberanía fiscal planteada en el preacuerdo PSC-ERC para investir a Salvador Illa. Fernández Carriedo aprovechó la grieta que vislumbró en las palabras de este miércoles del secretario general del PSOE autonómico, en las que reconocía que «no se puede descoser la unidad territorial» ni quebrar «la financiación», para apretar a los socialistas de la Comunidad. «Está en la mano de cada uno de nosotros, también está en la mano de muchos socialistas poderlo parar», continuó el portavoz de la Junta, que animó a los socialistas autonómicos a votar en contra de la normativa cuando llegue al Congreso y al Senado, así como en las mociones que se presenten en las Cortes y los diferentes ayuntamientos. «No es tan importante lo que dicen sino lo que hagan».

Y es que más allá de las habituales críticas del portavoz y consejero de Economía por la «desigualdad» e «insolidaridad» de esta decisión, Fernández Carriedo se detuvo en el PSOE autonómico y reconoció que, como Tudanca, él también piensa que la soberanía fiscal y la 'Hacienda catalana' «no van a salir adelante». No obstante, no dejó el filón político de las palabras de Tudanca y volvió a la carga para insistir en que «hay que pasar de las palabras a los hechos». «Al final se trata de parar esto, no se trata de que lo paren aquellos que no son socialistas, también se trata de ver qué piensa en cada uno de ellos, cada una de las personas que representan al Partido Socialista».

«No se trata de decir que se rompe la igualdad y la solidaridad o que hay un presidente que trabaja para generar desigualdad e insolidaridad, eso ya lo sabemos», continuó Fernández Carriedo, que recordó que el Ejecutivo autonómico «hará todo lo que está en su mano» para que «no se rompa más igualdad y la solidaridad del conjunto de España», para lo que utilizará todas las vías judiciales.

«Entre Castilla y León y Pedro Sánchez, hay que elegir siempre Castilla y León y España», resumió el portavoz de la Junta, que tiró de ironía para preguntarse sobre «qué piensa de esto la ministra de Hacienda»: «No la hemos oído opinar sobre este asunto todavía, y a mí me gustaría saber qué piensa sobre ese acuerdo que hemos conocido a primeros de esta semana».

Ya dentro del capítulo de críticas al Gobierno de España, Fernández Carriedo afeó a la ministra Montero que hace un par de semanas «negara» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se fuera a producir un pacto bilateral para reforma la financiación autonómica y «garantizara» que no se cedería al 100 por 100 ningún tributo a ninguna comunidad. «Han roto la igualdad entre los españoles».