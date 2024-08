Luis Tudanca se planta contra la 'Hacienda catalana'

«No vamos a defender ninguna quiebra del régimen común de la financiación autonómica». El Partido Socialista de Castilla y León rechaza de plano la soberanía fiscal planteada por ERC en el marco de la investidura de Salvador Illa y se revuelve contra unas pretensiones soberanistas que «no pueden hacerse». Luis Tudanca, líder del PSOE autonómico, salió ayer al paso del documento hecho público por los republicanos para unirse a otros barones socialistas como Emiliano García-Page y Javier Lambán y expresar públicamente su disconformidad con el preacuerdo que incluye una financiación «singular» para Cataluña. «No podemos coser la unidad territorial de este país por un lado, descosiéndola por el otro», resumió Tudanca durante una rueda de prensa en la que quiso dejar claro que desde el Partido Socialista de Castilla y León «no» van a «tolerar ni a defender que haya un sistema singular que perjudique los intereses de Castilla y León. Nunca».

Tudanca, quien reconoció que ayer había hablado con dirigentes de su partido, no con Salvador Illa, para conocer los detalles del preacuerdo de ERC y PSC, aseguró desde la prudencia para «no estropear» el pacto, que el texto conocido es «enormemente abierto» y «matizable», y «con un calendario de aplicación» a largo plazo: «Veremos, largo me lo fías». Además, expresó su «confianza» en el Gobierno de España, y en su presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que explicó han asegurado que «no se va a quebrar la solidaridad entre comunidades autónomas» en la reforma del sistema de financiación. «Con eso me quedo». «Estoy convencido de lo que esa propuesta de Esquerra Republicana no se llevará a cabo. No puede ser. No puede hacerse».

El líder socialista volvió a aferrarse al acuerdo de financiación autonómica que firmó con el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera y que a su vez se suscribió con las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura: «No hemos cambiado, ni cambiaremos de posición». Es por ello que defendió que la reforma del modelo de financiación autonómica debe ser «multilateral» abordada desde el «consenso» y bajo los principios de «igualdad y solidaridad» en defensa de los intereses de España, informa Ical.

«Saqueo de la caja común»

Mientras, desde el Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez pidió a Luis Tudanca que «ordene» a los parlamentarios nacionales del PSOE Castilla y León que voten en Madrid en contra del «saqueo de la caja común como moneda de cambio para gobernar en Cataluña». El secretario general del PP regional aseguró que Tudanca es «irrelevante» y sus palabras «no tienen ningún valor» ante el «ataque sin precedentes» de Sánchez a la solidaridad entre territorios para «seguir pagando alquileres a los separatistas». En este sentido, criticó que «está acostumbrado a reírle las gracias a Pedro Sánchez y a mirar para otro lado cuando perjudica a Castilla y León». Vázquez lamentó que «siempre defiende a su jefe frente a su tierra», por lo que recalcó que Tudanca «es irrelevante para su partido, porque ni gobierna ni gobernará nunca». También se mostraron críticos desde Soria ¡Ya!, que tildaron de «chantaje» al Estado el pacto, por lo que pidió a los socialistas sorianos que lo rechacen y que no voten a favor de las modificaciones legales que se lleven a cabo para hacerlo realidad: «Es inaceptable».