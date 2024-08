Ander Cantero (Pamplona, 1995) cuenta con un amplio bagaje en el fútbol profesional y, a sus 29 años, tiene muy claro lo que quiere. A pesar de contar con ofertas de otros clubes, el portero navarro decidió apostar por el proyecto del Burgos CF. La estabilidad de un contrato de tres temporadas, la ambición del club y la cercanía con su tierra son algunas de las razones por las que se vistió de blanquinegro. Además, sus amigos Miki Muñoz y Miguel Ángel Atienza le terminaron de convencer.

Tras su determinante parada ante el Cartagena en el debut liguero, el meta pamplonica atiende a Diario de Burgos para contar sus sensaciones en estas primeras semanas, los entresijos de su fichaje y lo que espera de esta nueva etapa a las orillas del Arlanzón.

Se le relacionó con el Dépor y se habló también de su continuidad en Ferrol hasta que apareció el Burgos CF, ¿cómo se fragua su fichaje?

Al principio del verano la idea era darme un tiempo y pensármelo muy bien porque en Ferrol había estado muy a gusto, pero también había tenido mucho desgaste. Escuché primero al Racing y en ese momento apareció el Burgos. Me contactó Michu cuando estaba de vacaciones y desde el primer momento hubo muy buena sintonía. Además, excompañeros como Mumo (coincidió en el Real Madrid C) o Atienza (coincidió en el Eibar) me hablaron muy bien del club, del día a día, de las instalaciones... A eso se une la cercanía con Pamplona y la estabilidad de un proyecto de tres años y me decanté por Burgos. También me transmitieron la máxima confianza en el club y eso para un jugador es muy importante.

¿Llegar para suplir a José Antonio Caro, que llevaba años muy buenos y era muy querido en Burgos, le supone más presión?

No, vengo a hacer mi trabajo y son cosas que pasan todos los años en el fútbol. Cuando llegas nuevo siempre hay alguien que lo ha hecho muy bien, ya me había pasado antes; es algo natural. Caro ha hecho historia en Burgos con su récord y sus temporadas, pero no me lo tomo como un reto. Al final, haré mi trabajo de la mejor manera posible.

Tenemos muy claro que no podemos fallar en casa. Va a ser la manera de engancharnos a objetivos importantes»

Ha firmado hasta 2027, ¿qué proyecto le han vendido de aquí a tres años?

Michu en todo momento me transmitió ambición. El club ha ido creciendo año desde que ascendió de Primera RFEF; eso es algo que todos los jugadores que estamos en la liga lo vemos. Las buenas temporadas tanto con Calero como con Bolo no son casualidad ni tampoco las renovaciones o los jugadores que están trayendo a este proyecto. Eso denota que el club está creciendo, que es ambicioso y para mí era algo a tener en cuenta. Se ve que el club quiere avanzar, hacer historia. La propiedad nos está transmitiendo que quiere dar un paso más y mejorar las clasificaciones de estos últimos años.

El Burgos CF crece, pero la competencia cada vez es mayor, ¿cómo ve a su nuevo equipo en esa lucha por estar arriba?

Vamos a encontrarnos con una de las 'segundas' más fuertes de los últimos años. Los cuatro ascendidos son clubes con mucho potencial y los descendidos también. Hay mucha igualdad desde la primera jornada y no ves que ningún equipo flojee. Va a ser muy difícil, pero tenemos que ser conscientes de nuestras virtudes y confiar en el trabajo y el mensaje del míster. Tiene que empezar todo por El Plantío, que sea un fortín, como en esta primera jornada.

En el seno del club se le daba mucha importancia a ganar en la primera jornada, ¿en el vestuario también tenían marcado en rojo ese debut ante el Cartagena?

Sí, puede que fuera así. Ahora el partido más importante es el de Córdoba. Esto es lo que tiene la Segunda, que no puedes dar ningún duelo por ganado o por perdido porque la igualdad es máxima. Yo creo que más que presión había ilusión por empezar bien porque la gente en pretemporada nos había demostrado que estaba con ganas. Quedó claro que el equipo ha cambiado, pero está para competir desde el primer día y tener el aliento de los tuyos es muy importante.

Me contactó Michu cuando estaba de vacaciones y desde el primer momento hubo muy buena sintonía»

Al final, el Burgos CF sacó los tres puntos y, en parte, fue gracias a un paradón suyo en el tramo final. Mejor forma de empezar imposible, ¿no?

Sí, tuve buenas sensaciones y salí contento del campo. Me dio rabia empezar encajando porque es algo que puede condicionar el partido. Luego, sigues en el choque y cuando una acción tan puntual y determinante cae a tu favor parece que se redondea todo más. Lo importante es que el equipo dio la cara como yo esperaba, como hemos hecho en pretemporada contra equipos importantes. Hay una base muy sólida y está preparado para competir desde ya.

¿Qué le pareció El Plantío?

No me sorprendió porque ya he jugado en contra y sé lo que aprieta este estadio, pero tenerlo a favor es una gozada. Además, en Ferrol había una pista entre la portería y la grada y no sentía tan cerca a los aficionados, pero aquí los tienes pegados y motiva que estén tan cerca apoyándote. Desde que llegué se ve que la gente está con nosotros y se respira ilusión.

Es un tópico la importancia de hacerse fuerte en casa, pero ¿les ha hecho Bolo hincapié en ello?

No expresamente, pero sí que eres consciente de ello. Somos jugadores que conocemos la categoría y sabemos que todo pasa por estar muy bien en casa. Es vital y tenemos muy claro que no podemos fallar en casa. Va a ser la manera de engancharnos a objetivos importantes. A domicilio cuesta mucho más.

Todo el mundo tiene que estar preparado para ser importante en cualquier momento de la temporada. Yo creo que ahí reside un porcentaje muy alto del éxito de un equipo»

Llega el primer compromiso fuera ante un recién ascendido que viene de perder en Anduva, ¿teme que se pueda caer en la relajación en la visita a Córdoba?

Vamos totalmente alerta. Vi su partido en Anduva y obligó al Mirandés a hacer una actuación perfecta en defensa. No veo a ningún recién ascendido por debajo del nivel de los demás. Además, el Córdoba va a estar muy motivado en su vuelta al fútbol profesional en casa. Esta liga no permite la relajación. Con los años que llevo, podré contar con los dedos de las manos los partidos con un resultado tranquilo.

Usted que ha pasado por muchos equipos, ¿cuál es la diferencia entre lograr el éxito o quedarse a las puertas?

Es difícil saber lo que te va a llevar al éxito. Cada año es muy diferente. Para mí es primordial el día a día y tener un vestuario sano y con gente implicada porque es una liga larga, sin parones, y se necesita de todos. Todo el mundo tiene que estar preparado para ser importante en cualquier momento de la temporada. Yo creo que ahí reside un porcentaje muy alto del éxito.

En ese 'todos' del que habla, ¿quién falta en la plantilla?

Eso lo tendrá valorar la secretaría técnica. Yo lo que veo es que el club está intentando el máximo para mejorar la plantilla. El que venga va a ser bienvenido, pero la gente que está, está preparada para competir desde ya, así que tranquilidad absoluta.

La propiedad nos está transmitiendo que quiere dar un paso más»

Para terminar, ¿qué le parece la nueva norma de que solo el capitán puede hablar con el árbitro?

Es algo natural. Son pasos que se tienen que dar para conseguir el respeto de la figura del árbitro. Es una manera de evitar situaciones feas porque antes se formaban corrillos para intimidar al árbitro y no es bonito, así que yo creo que es algo positivo.