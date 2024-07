Ander Cantero destaca "el proyecto ambicioso" del Burgos CF

Ander Cantero ha destacado, en su presentación, el "proyecto ambicioso" del Burgos CF y ha agradecido "la confianza" que le transmitió Michu desde el inicio de las negociaciones. Cantero quiere "crecer" con el club y ha confesado que habló con Atienza y Mumo, que le trasladaron las virtudes tanto de la plantilla como de las instalaciones y el trabajo que se está realizando en el club burgalés.

"Desde el primer momento Michu me transmitió confianza y eso es muy importante para mí. Además me explicó la ambición que existe en este nuevo proyecto", ha asegurado Cantero, que ha firmado por tres años, hasta junio de 2027. El portero navarro ha explicado que manejó dos opciones durante el verano, seguir en el Racing de Ferrol y la del Burgos. También valoró la cercanía de su casa, Pamplona, y las posibilidades de "crecer" como jugador. "Fue una decisión fácil", ha reconocido. "Buscaba estabilidad y qué mejor que cerca de casa. Hablé con Mumo y me explicó el gran crecimiento que ha experimentado el Burgos". También ha destacado las facilidades que se ha encontrado y ha valorado las instalaciones y la profesionalidad dentro del club. "Procedo de la cantera de Osasuna y allí te enseñan a valorar el colectivo, el bien del grupo.

Por su parte, Michu se ha mostrado "tranquilo" pese a que faltan bastantes jugadores por llegar pero recordó que quedan "muchos días" de mercado. Ha resaltado que en el primer partido ante el Cartagena "tendremos un equipo supercompetitivo". Y en este sentido ha pedido el apoyo de la afición en estas primeras jornadas para volver a convertir El Plantío en un "fortín". También ha valorado "el tremendo esfuerzo" que está haciendo la propiedad para aumentar el límite salarial y de este modo tener más poder económico para reforzar la plantilla.