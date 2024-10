María Velasco ha sido reconocida hace unas semanas con el Premio Nacional de Literatura Dramática, pero además puede presumir de ser partícipe (un poco) del Nacional de Música que ha recibido Tulsa. El Ministerio de Cultura ha galardonado a Miren Iza por su disco Amadora y su puesta en escena, un trabajo con el mismo nombre que compartieron la dramaturga burgalesa y la compositora.

Amadora en versión teatral se estrenó en noviembre de 2023 en Madrid y apenas dos meses después se representó en Burgos dentro del Festival Escena Abierta. En él, la compositora y cantante interpretaba en directo los temas del disco, mientras un elenco formado por Socorro Anadón, Celia Bermejo y Carmen Mayordomo daba vida a los textos de la dramaturga burgalesa.

El proyecto nació cuando Tulsa, a la que Velasco no conocía, le contó que preparaba un disco y quería crear un espectáculo. La faceta de psiquiatra de «una de las letristas más importantes del indie español» le mostró los casos que se daban sobre todo en mujeres que acudían con un dolor que no sabían nombrar: «Eso me hizo mirar a los ojos a mi propia herencia, mi abuela y mi madre, que han dedicado sus vidas a los cuidados, unas tareas infravaloradas que suponen un sufrimiento mental y físico en un cuerpo altamente domesticado por una serie de rutinas que han realizado sin ningún tipo de gratitud», detalló.

Como explicó Velasco a Diario de Burgos en aquellas fechas, Amadora en versión escénica es «un espectáculo completo porque el maridaje final de audiovisuales, música en directo, la presencia escénica exquisita de Tulsa, el trabajo actoral y el punto de vista estético de la obra es muy embriagador para los sentidos». La obra aborda «un dolor que ha cronificado, como cierta generación de mujeres que han tenido poca capacidad de decisión sobre su vida, han sido reclusas del espacio doméstico y han tenido el imperativo de cuidar de los otros».