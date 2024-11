La adjudicación a Inversiones Inmobiliarias Canvives, una sociedad ligada al Banco Santander y a un gran fondo de inversión estadounidense, de la mitad del solar de la plaza Vega (de la parte más próxima a la calle Madrid) ha reactivado el interés del Ayuntamiento de Burgos por hacerse con esta manzana que acumula lustros en estado de abandono.

La subasta que puso en marcha este verano el Juzgado de lo Mercantil a instancias del administrador concursal de Promociones Plazabur (empresa vinculada a Aragón Izquierdo), ha hecho pensar que la propiedad, dado que está ligada al Santander (entidad con un crédito preferente sobre la parcela), podría estar interesada en desprenderse de los terrenos más que en promover la construcción de viviendas. Dicho de otra manera, la operación que se está cerrando (parece ser que aún no se ha inscrito el cambio de propiedad en el registro) serviría para regularizar la titularidad de un solar que a efectos prácticos ya estaba bajo el dominio del banco.

El interés del Ayuntamiento se concretaría en la compra de toda la parcela y de manera informal se ha tanteado la opinión con propietarios del solar más próximo a la calle Valladolid. Se trata de una posibilidad que está abierta pero para la que sería necesario llegar a un acuerdo económico ya que ni unos quieren vender a cualquier precio ni la administración pagar por encima del valor de mercado. Lo que parece claro es que los dueños de la parcela no aceptarían una permuta para recibir suelo en otro rincón de la ciudad.

La adjudicación de la parcela más próxima a la calle Madrid también cambia la situación respecto a lo que puede hacer el Ayuntamiento ya que no es lo mismo dirigirse a un administrador concursal para exigir la limpieza del solar o el retranqueo del vallado, que poder hacerlo con una propiedad solvente. Ya no solo porque puedes reclamarle agilidad en estas medidas menores, sino porque puedes incluso amenazar e incluso ejecutar una venta forzosa de la parcela o una expropiación en el caso de que no se desarrollen los terrenos. Porque cabe recordar que estas acciones ya se iniciaron con la otra parte del solar.

La idea del Ayuntamiento, siempre y cuando pueda alcanzar un acuerdo para la compra del solar, es levantar en este espacio un edificio de uso administrativo para paliar la falta de espacio en el número 1 de la Plaza Mayor.

No sería necesario tampoco utilizar la máxima edificabilidad de la parcela ya que cabría la posibilidad de dejar una parte del solar libre para conservar parte de las vistas hacia el Arco de Santa María y la Catedral.

En cualquier caso, lo que se resulta clave es saber, a partir de ahora y con la máxima precisión posible, cuáles son los planes que tiene Inversiones Inmobiliarias Canvives con el solar que le acaba de adjudicar el Juzgado de lo Mercantil. Es decir, confirmar si quiere vender la parcela o si tiene interés por conserva la propiedad y desarrollarla.