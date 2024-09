El arquitecto Jesús Arribas ya ha empezado a trabajar en una solución para abrir ventanas y balcones en la medianera de la LLana de Afuera que queda enfrentada con la parte de atrás de la Catedral. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León dictó una sentencia en la que daba la razón a los propietarios del número 14 de dicha plaza en su pretensión de convertir en una verdadera fachada esa pared que ahora es un simple muro de ladrillo caravista. Arribas tiene la idea en la cabeza -porque entre otras cosas ya elaboró un proyecto-, pero antes de desarrollarlo quiere «consensuar» el diseño con los organismos administrativos que tendrán que dar su visto bueno. Ya ha mantenido algún contacto con Patrimonio de la Junta de Castilla y León, cuya comisión regional será la que supervisará directamente el proyecto. Y el arquitecto también quiere mantener reuniones con los responsables municipales, que serán los encargados de otorgar las preceptivas licencias de obras. «Mi intención es que entre todos lleguemos a un acuerdo para sacar esto adelante, que va a mejorar y mucho el entorno de la Llana de Afuera», afirma.

Por el momento no aporta demasiados detalles pero sí explica que su propósito es cumplir con lo que dice la sentencia, que sí permite la apertura «de ventanas, miradores y balcones». Asimismo, recuerda que esa medianera carece de cornisa, un elemento arquitectónico que no se podrá adherir a la futura fachada. En su sustitución, cree que la mejor solución pasa por «adosar algún elemento que visualmente genere la sensación de cornisa y que cree continuidad con el resto de fachadas de alrededor». «El diseño no será nada singular y estará en consonancia con el resto de inmuebles de la Llana de Afuera, que ganará dignidad con dicha intervención», afirma, para recordar que él fue el responsable de la rehabilitación de varios de esos edificios.

