El rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, no podía ocultar su satisfacción tras el anuncio de la implantación del grado de Medicina en Burgos, calificándolo sin ninguna duda de «día histórico no solo para la Universidad, sino también para la capital y la provincia». Motivos de salud impidieron que estuviera presente en la reunión celebrada en Valladolid con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acudiendo en representación de la institución el vicerrector de Personal Docente, José María Cámara Nebreda. No obstante, siguió con atención el encuentro desde la distancia.

Dirigió sus primeras palabras una vez recuperado al máximo responsable regional, a quien agradeció «cumplir con lo prometido» en la apertura del curso académico de la región el pasado 18 de septiembre al haber adoptado una posición de «liderazgo» para alcanzar el consenso entre campus y «no fallar a la ilusión colectiva que se había creado». Mención también a sus homólogos, especialmente a la rectora de León, Nuria González, y a su antecesor, Juan Francisco García Marín. «Hemos ido de la mano en los últimos tiempos», aseguró en referencia al objetivo común de lograr el título.

Es un día histórico para la ubu y también para la provincia»

De hecho, sostuvo que «hoy más que nunca me siento miembro de un colectivo universitario regional», al tiempo que avanzó que en este camino que se inicia «nos aprovecharemos de la experiencia de Valladolid y Salamanca, que nos han ofrecido su apoyo». Un proceso no tan lejano en el tiempo (septiembre de 2026) en el que, según precisa, lo primero será «diseño no solo un grado, sino del mejor grado de España», siempre en línea con las directrices europeas que debe seguir esta titulación. Teniendo en cuenta esto último, anunció su intención de que «cuente con cierta orientación hacia la Medicina Familiar y Comunitaria» debido a la falta de profesionales que presenta una especialidad que valoró como clave el conjunto del sistema de salud.

Supone, sin lugar a dudas, el mejor colofón a mi carrera al frente del Rectorado»

Queda por delante, de igual forma, cerrar presupuestos y no pocos detalles, si bien subrayó que la memoria elaborada el año pasado supone un buen punto de partida. No quiso olvidarse del nuevo grado de Matemática Aplicada y Computación, que consideró «estratégico para el desarrollo de la sociedad actual», además de responder a una reivindicación del tejido industrial y empresarial.

El trabajo ha comenzado, aunque será el próximo rector el que asuma el grueso del mismo debido a la próxima convocatoria de elecciones. Una noticia, la ayer, que supone el «mejor colofón» a su carrera académica en la UBU.