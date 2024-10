Medicina, 13 aspirantes por plaza

La demanda de los estudios de Medicina por parte de los preuniversitarios queda patente en la cifra de preinscripciones que cada año reciben las universidades que imparten este grado. Para el presente curso, las facultades de Salamanca y Valladolid recibieron 5.492 en primera opción, frente a las 426 plazas que ofertan entre las dos, lo que arroja un saldo de casi trece peticiones por vacante. El anuncio de implantación de esta carrera en Burgos y León aliviará estos datos, ya que en ambos casos se maneja un volumen de puestos de en torno a 80.

Si el ámbito geográfico se amplía a campus cercanos a la provincia, como son los casos de Cantabria y el País Vasco, los números se disparan, con 2.717 peticiones de acceso en la facultad de Santander para un cupo de 124 plazas, y de 3.018 en la de Bilbao. Este elevado interés siempre ha estado presente en las argumentaciones de la Universidad de Burgos a la hora de reclamar el grado, al igual que el déficit de profesionales médicos o el hecho de que cada año tengan que irse fuera como mínimo 50 estudiantes de la capital y la capital al no disponer de esta oferta, sin contar aquellos que no pueden optar por esta vía debido no contar con los recursos necesarios.

De hecho, el curso pasado se batió un récord en el número de expedientes que la UBU trasladó para cursar esta carrera en distintos puntos del país una vez finalizada la EBAU. Concretamente, fueron 62 los alumnos que se trasladaron a otras provincias, encontrándose Valladolid y Salamanca entre las más demandas. Son sin duda las titulaciones de la rama de Ciencias de la Salud las que encabezan las preferencias de los jóvenes. Tres de cada 10 elige esta opción de estudios para su futuro profesional.

