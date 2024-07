El FC Cartagena quiere a Edu Espiau. El conjunto que entrena Abelardo ha mostrado su interés en el delantero blanquinegro, aunque desde el Burgos CF frenan de momento esta operación pero sí permitirán que el jugador se busque un nuevo equipo antes del inicio liguero.

Edu Espiau es uno de los jugadores con los que el Burgos no cuenta para la próxima campaña. Pese a tener un año más de contrato, su discreta temporada pasada lo colocó en la rampa de salida. Sin embargo, la operación se puede dilatar unos días, ya que la plantilla de Bolo está en plena pretemporada y no está sobrada de efectivos.

Llegó la pasada campaña junto a Dani Ojeda, ambos procedentes de la Ponferradina. Allí había marcado 12 goles en dos años y había coincidido con Bolo. Sin embargo, con la camiseta del Burgos no encontró el camino del gol y solo marcó uno en los 37 partidos en los que participó (solo siete como titular). Aportó mucho trabajo en la delantera, sobre todo a la hora de realizar la primera presión, pero la falta de acierto en el remate lastró su trayectoria.

Ahora el Burgos quiere reforzar la delantera con un futbolista con más gol, un punta que compita por un puesto con Fer Niño. Los responsables deportivos del Burgos esperan que el gaditano -balear de nacimiento- dé un paso adelante en su rendimiento y mejore sus registros. Para ello le buscarán competencia, aunque la llegada de este nuevo punta se puede dilatar dadas las dificultades habituales para reforzar esta posición.