El Burgos CF doblega al Athletic Club en El Plantío

El Burgos CF ha vencido (2-1) al Athletic Club en el primer amistoso de la pretemporada y ha dejado buenas sensaciones sobre el césped de El Plantío. Curro Sánchez y Alex Sancris pusieron la chispa, David González dejó detalles de mucha calidad en su debut y Florian Miguel se vistió de goleador en su estreno. Además, se produjo el regreso de Raúl Navarro después de mucho tiempo lesionado.

En un partido con poco ritmo y muchos cambios, el Burgos CF se adelantó en el minuto 1 gracias a un gol en propia puerta de Yuri, que quiso jugar con el portero y acabó perforando su portería. El segundo tanto llegó tras el descanso y lo marcó el recién llegado Florian Miguel, que aprovechó un centro al segundo palo de Curro Sánchez y cabeceó en el área pequeña. La reacción del cuadro rojiblanco, que había empezado mejor la segunda parte, no tardó en llegar. Javi Martón, ex del Mirandés, se coló entre los centrales y remató a bocajarro un centro lateral. Con 2-1 en el marcador, Edu Espiau tuvo dos mano a mano muy claros contra el portero y marró los dos, pero aun así consiguió resistir ante un Athletic sin chispa.