El alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje, ha arrancado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el compromiso de reunirse en octubre para hablar del tren Directo. Ambos coincidieron recientemente en un acto celebrado en la Embajada de Eslovaquia en Madrid, donde el regidor de la capital ribereña aprovechó para trasladar a Puente «la preocupación por esta infraestructura» y «la inquietud de los empresarios y de los puertos con los que mantenemos conversaciones como Sagunto o Bilbao» en relación a la línea Madrid-Aranda-Burgos, que suma 13 años cerrada desde que una bateadora se quedó atrapada dentro del túnel de Somosierra.

«Se comprometió a concedernos una reunión para abordar este tema durante el mes de octubre», detalla Linaje, a la espera de concretar la fecha. Al parecer, el ministro se remite al resultado del estudio de viabilidad, que debería estar listo para mediados de 2025.

Cabe recordar que Puente admitió públicamente en marzo que no ve prioritario reabrir el tren Directo al ratificar que la línea requiere una inversión de 1.300 millones de euros. Desde entonces, han surgido multitud de voces, tanto en su partido como en la oposición, que rechazan su postura y piden esperar a que se realice el citado estudio de viabilidad, que se contrató por más de 310.000 euros.

En una entrevista concedida al Grupo Promecal, el ministro se expresó así: «¡Ojalá fuera mucho menos! Entenderán que si fuera mucho menos, no tendríamos ninguna duda en llevar a cabo la operación, pero con esos costes no es fácil», apuntó para reconocer que «no es una prioridad» de su cartera. «No solo no lo es para el Gobierno de España, es que la Unión Europea no ha incluido ni en Red Global. Seamos serios», reclamó entonces.

Antes de fin de año. En cuanto al proyecto que el Ayuntamiento de Aranda, la asociación de empresarios Asemar y Sonorama Ribera han anunciado esta semana, para fletar trenes chárter desde el norte de España durante los principales eventos que acoge la ciudad, Linaje concreta que «a partir de ahora se va a redactar y se presentará a Adif», el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

En este sentido, añade que los tres actores que han unido sus fuerzas tendrán que buscar una operadora para estos viajes y solicitar los permisos correspondientes a Adif. Entre unos aspectos y otros, Linaje confía en presentar el proyecto antes de fin de año y obtener una respuesta del ente dependiente del Ministerio de Transportes. La meta es que tanto a Sonorama, como a los Envero y la Fiesta de la Vendimia los turistas lleguen en tren.