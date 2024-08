No ha pasado ni una semana desde que se apagase la música en la plaza del Trigo tras el último concierto de la 27 edición de Sonorama Ribera y la organización del festival ya está trabajando en la del próximo año. Es demasiado pronto para empezar a dar nombres del próximo cartel, pero Javier Ajenjo ya deja alguna pista para que los sonorámicos lean entre líneas. «Este año han echado de menos a algunos artistas, seguramente al año que viene se van a encontrar a todos juntos. Va a ser un cartel más atractivo en los nombres de los cabezas de cartel», deja caer Ajenjo.

No se deja tirar de la lengua sobre los artistas con los que están contactando para conformar el festival de 2025, pero tiene claro que van a seguir apostando por el producto nacional, aunque no renuncian a traer algún 'caramelito' internacional si se dan las condiciones necesarias. «Hay una cuestión moral que tiene que ver con poner en valor a las bandas nacionales, con seguir creando cabezas de cartel con las bandas emergentes y potenciar la puerta a Latinoamérica, pero habrá artistas internacionales si los artistas internacionales quieren estar en el festival, y eso se traduce en que no se puede pagar 10 veces lo que valen las cosas, no se puede denostar a las bandas nacionales que son las que venden las entradas», explica el director del festival.

Las fechas, aunque no se hayan comunicado oficialmente, serán las mismas que en las últimas ediciones, aprovechando el fin de semana anterior a las fiestas de la Virgen de agosto. «Creo que hemos encontrado el espacio ahí, no interferimos en las fiestas de los pueblos, ni nos afectan ni les afectamos», remarca Ajenjo.

En cuanto al resultado de novedades de este año, como el escenario itinerante por los barrios, reconoce que «el objetivo era liberar el centro pero, al final, es imposible, han sido dos días decepcionantes», califica. Así que, para el próximo año «no tiene pinta de que se repita» este experimento y, además, «queremos que las bandas que han estado ahí puedan formar parte otra vez del cartel porque han sido las 'víctimas' de este intento».