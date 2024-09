'Caradura', un proyecto para conocerse a uno mismo

La localidad soriana de Castejón del Campo (Soria) invita a conocer 'Caradura', un proyecto liderado por una de sus vecinas, Ana Sánchez, que anima a realizar una visita guiada a través de 17 esculturas, ubicadas en lugares estratégicos del pueblo, que simbolizan las etapas de la vida. El proyecto, que pretende también que esta localidad con cuatro residentes tenga algo que mostrar al visitante, tiene como objetivo que "cada persona que llega se descubra a sí mismo en un entorno totalmente perdido del medio rural".

'Caradura' ,es, en palabras de su autora, una expresión de la vida donde aprender a conocerse y reflexionar sobre cómo piensas. El visitante recorre las etapas de la vida y sale del pueblo conociéndose un poco más a sí mismo y a observar cómo piensa. "Se va a sorprender de lo que va a encontrar cuando se dé cuenta de cómo es y quién tiene dentro", relata la promotora.

Las esculturas que componen un "camino de vida" son obra de un ingeniero suizo, y se utilizan para adornar grandes jardines. Ana Sánchez propuso al autor realizar pequeños retoques en los rostros de algunas de ellas para dar forma a su proyecto. "Yo vi que las esculturas tenían una segunda vida a lo que su autor hacía que era decorar jardines. De este modo, cree una ruta especial con ellas pero modificando en parte el molde inicial", resalta.

Cada una de las piezas tiene un significado y permite que el visitante hable, es decir, hace "terapia en el vacío medio rural" y vuelve al urbano o bien conociéndose un poco más a sí mismo o al menos desahogado.

"He tenido grupos de trabajadores de empresas cuyo ambiente era de conflicto entre ellos. Algunos no superaban el ascenso, tras empezar a hacer la ruta y encontrar el equilibrio se percatan de que la lucha no merece la pena luchar por el poder", expresa para resaltar que trabaja cada uno de los elementos que integran las caras a través de la terapia sistémica en 3D.

A través de las cinco primeras caras el participantes reflexionará sobre quién es, qué esconde, quién tiene dentro, que tres personas influyen en él y cómo resuelve sus problemas. "Observo en cada persona dónde tiene la lesión emocional y haciendo la ruta se percatan de dónde está herido", alude.

Las siguiente etapa se percata de cómo enfrentarse a los problemas y cuál es la solución y actitud que debe adoptar. Además, el recorrido incluye la visita al lavadero viejo, que se ha convertido en el 'lavadero del amor'. A través de este idílico lugar se aborda cómo querer, cómo quieres que te quieran y cómo te quieren.

Este paraje con la escultura más romántica del recorrido servirá para poner en marcha otro proyecto que la experta en marketing tiene en mente y que pasa por lanzar una recogida de cartas de amor, donde los enamorados puedan dejar en el lugar sus sentimientos más íntimos o bien realizar peticiones e incluso celebraciones de boda."

"Descubrir cómo querer bien a lo largo de la vida te hace estar bien contigo mismo y que los de alrededor te quieran siempre de una forma sana. Lo importante no es querer mucho sino querer bien. Hace poco vino despedirse una pareja al lavadero. A él, le habían detectado un cáncer y trajo a su mujer para darle la mala noticia y volver a prometerse amor eterno porque le dieron tres años de vida", explica.

La escultura, denominada 'Serenidad' está situada en el mirador de 'La Revilla' y permite que el participante reflexione sobre la forma que tiene de comprometerse en la vida, cómo se enfrenta a la misma y a los conflictos que debe lidiar.

La última imagen representa el rosto del duelo y evoca a cómo se puede uno sentir cuando atraviesa un mal momento . Esta escultura ha resultado útil para niños autistas, ya que son los únicos que han conectado desde el interior, según Ana Sánchez quien invita a conocer Castejón del Campo "distintos" de Castejón del Campo para marcharte "de otra manera", ya que llegan a hacer una visita o por casualidad y a través de 'Caradura' se llevan un "viaje interno".