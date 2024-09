La empresa de transporte Soto y Alonso fleta a partir de hoy dos autobuses con mayor número de plazas en la línea que une Briviesca y Burgos en horario de 7.20-15 y 16 horas. El viernes 13 de septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso en los institutos, un viajero se quedó en tierra en la capital burebana a primera hora de la mañana al no disponer de un asiento libre. Ayer volvió a ocurrir lo mismo, pero la cifra de personas que no se trasladaron a Burgos en bus fueron siete, un hecho que molestó tanto a los usuarios como a sus tutores, que no dudaron en contactar con el Ayuntamiento y la compañía para exponer el caso y exigir una solución que llega hoy.

Tanto el autocar que parte del municipio burebano a las 7.20 horas y el que sale de la capital de provincia a las 15 (con retorno a las 16) ofrece 71 plazas en vez de 54, de lunes a viernes. Los fines de semana solo habrá vehículos con ese número de asientos.

Desde la empresa han optado por ampliar las plazas, ya que la demanda así lo requiere, a diferencia de otros años, a pesar de que un bus «viaja desde Briviesca a Burgos a las 6.45 horas entre semana», recuerdan. Algunos de los vecinos afectados se dirigieron ayer al Consistorio, que de inmediato trasladó la problemática a Soto y Alonso, y en cuestión de horas lograron llegar a un acuerdo con el fin de que nadie que necesita el servicio para viajar de ciudad a otra se viera afectado. Los estudiantes que durante los dos días perdieron la oportunidad de trasladarse en este medio tuvieron que buscar otra alternativa -tren, otros buses o viajes privados- para acudir a sus respectivos centros de enseñanza.

A Oña. La empresa retoma el servicio que une Trespaderne-Oña-Briviesca y Burgos con el nuevo curso. De lunes a viernes, un vehículo saldrá de la ciudad a las 13.15 horas y llegará a Trespaderne a las 15.15; y el mismo volverá de nuevo a la capital. Entre semana (solo días laborables), los usuarios también disponen de un viaje desde Burgos a la villa condal a las 18.30 horas. Los fines de semana y festivos los trayectos se reducen a dos, a las 13 y 14.45 (ida y vuelta).