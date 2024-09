Falta un mes para la apertura del Mercado Norte provisional de la plaza de España y todavía quedan muchos flecos por resolver. El que más preocupa es la carga y descarga. El espacio que se ha dejado para este cometido en el lateral que da al edificio de Ibercaja es a todas luces pequeño para los 28 negocios que acogerá el nuevo mercado. Y desde el área de Comercio se han trasladado otras opciones que están pendientes del visto bueno del área de Tráfico del Ayuntamiento.

La primera opción pasaría por habilitar otro espacio para este cometido en el lateral de la plaza de España más próximo al puente sobre el río Vena, donde hay una parada de autobús y se emplea para que otros vehículos esperen y se incorporen a la red de líneas. Sin embargo, al parecer, esta opción no convence al área de Movilidad al ser un nudo importante para el transporte público, aunque todavía los técnicos no han plasmado la decisión por escrito. También es cierto que no sería demasiado cómodo para los comerciantes, que tendrían que cruzar la avenida de Reyes Católicos con las mercancías.

Por ello, Comercio ha planteado otra posibilidad que pasaría por establecer una zona de carga y descarga en la avenida del Cid durante las primeras horas de la mañana, concretamente en el aparcamiento de zona azul que hay delante de los bloques del Feygon. «Hay que buscar una solución ordenada, lo que obliga a mover algunas cosas para dar un servicio a los ciudadanos. Son 28 puestos y en la zona habilitada solo caben 6», indicó el concejal de Comercio, Raúl Martínez (...).

