Nacho Cano: "La única razón de esto es mi apoyo a Ayuso"

El músico Nacho Cano ha asegurado que los motivos de su paso por comisaría y detención por contrataciones irregulares en su espectáculo 'Malinche' es el de su "apoyo" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Se están sacando las cosas de contexto para ir a por mí por la única razón de que apoyo a Ayuso: como ya han ido a por su novio, a por su hermano o a por su padre, el que les queda soy yo", ha explicado el músico horas después de su detención y puesta en libertad, en una rueda de prensa en el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo en Madrid.

Durante su intervención, Cano ha insistido en que se trata de una actuación "dirigida" motivada por su apoyo a Ayuso, a quien en su momento respaldó porque "mantuvo abiertos los teatros y a la ciudad viva" durante la pandemia. "Yo se lo he reconocido porque no soy un cobarde", ha continuado, si bien matizando que "nunca" ha votado tanto ni al PP ni al PSOE.

Cano ha calificado esta actuación de "persecución política" y ha reiterado que si se va a por él, "se va a por Ayuso". "Hay que llevar la atención a otro sitio que no sea la imputación de la mujer del presidente del Gobierno y como Nacho Cano opina como Ayuso..." , ha lamentado.

"Estoy en otra película y, desde que yo me acuerdo,*he conocido a seis presidentes del Gobierno y todavía sigo aquí. Estoy en el arte, en elevar la frecuencia de la vida de las personas y no en este rollo", ha matizado, para luego señalar la actuación policial.

El músico ha explicado que ha salido de la comisaría tras diez minutos, le han "tomado la huella y ya está", sin tener conocimiento de los cargos de los que se le acusa. "En una democracia de verdad, el juez decidirá si soy criminal o no, no la policía, que viene dirigida", ha apuntado.

Cano se ha acompañado en la rueda de prensa por dos abogados y también por 17 estudiantes que están becados por su espectáculo, según el músico, y que han estado en el centro de la polémica. "El criminal no soy yo, es a la policía a la que hay que investigar", ha insistido, destacando que no ha hecho "nada malo".

En este sentido, ha confirmado que ya se han puesto 17 denuncias por parte de los alumnos becados en su producción por la actuación "coactiva" de la Policía -"les llegaron a mirar los móviles"- porque espera que "quede algo de justicia". "Yo ya tengo mi edad que me espero de todo, así que si me encuentran muerto en una cuneta, ya saben quién ha sido", ha afirmado.

La versión de Cano de lo sucedido comienza con la reafirmación de que no se trata de 17 trabajadores, sino de alumnos becados -que también participan en el escenario en ocasiones como parte de esa formación- que viene de México "con todas las cuestiones legales" cumplidas.

Una vez empezado el programa de becas hace cerca de un año, se les proporciona a estos alumnos alojamiento en un hostel de Callao y a través de un programa se van incorporando al escenario. Sin embargo, sí ha reconocido que en esas primeras semanas surgieron "problemas con una persona conflictiva" y se decidió que se apartara del programa.

El trato "coactivo" de la policía

"Se decide que esta persona se tiene que volver a México, se le pone billete y no quiere y amenaza con que va a denunciar. Pasa el tiempo, seguimos con el programa y hace dos semanas se presentan doce personas de la Policía con una inspectora de trabajo en la escuela donde se imparten clases", ha apuntado el exmiembro de Mecano, quien asegura que ahí empezó el trato "coactivo".

"No hacen falta doce policías para controlar a esta gente, a menos que quieras achantar o coaccionar", ha destacado, para luego explicar que los jóvenes estuvieron desde las 14.00 hasta la 1.00 de la mañana en comisaría. Una semana después le avisan también de que tiene que ir a declarar que tengo que ir a declarar.

"Nadie me dice que me van a detener, pero ya me imaginaba que todo esto tiene un trasfondo que no era simplemente el que parecía, en un país lleno de inmigrantes ilegales por un tubo que viven del dinero del Estado", ha aseverado.

Es por ello que el día antes de su declaración se decidieron poner las 17 denuncias por el trato "achantador" sufrido por los jóvenes y Cano ha apuntado al jefe de la comisaría de Leganitos, el comisario Alberto Carba, "muy supeditado a Marlaska".

"No voy a decir nunca que soy comunista"

El creador de 'Malinche' ha insistido en esta "persecución" que está sufriendo que, a su entender, obedece a que es "el único" artista que "se atreve a decir" que no es ni comunista ni de izquierdas. "Y no lo voy a decir nunca porque he viajado y he visto lo que hace esa gente y no soy ni un idiota ni un cobarde", ha remarcado.

Además, ha contado un episodio que le sucedió tres días antes de las elecciones en las que, según su versión, tres personas forzaron su estudio. "La policía me dijo que todas las cámaras estaban apagadas y es mentira, pero no he dicho nada de esto hasta hoy porque siempre tuve duda de quién estaba detrás y ahora no: van a por mí con lo que sea", ha añadido.

Por último, ha recordado que 'Malinche' es una producción que incluye a 177 trabajadores en los que se invierte en nóminas 509.000 euros al mes. "Jamás se echa a nadie y estos becados no solamente no vienen a quitar trabajo, sino a añadirlo", ha concluido, remarcando que espera que el público siga yendo al musical. "El que viene es bastante inteligente, hasta ahora han estado 500.000 personas y espero que vengan muchos más", ha afirmado.