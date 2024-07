Se busca pueblo que quiera exponer la considerada como mejor colección de objetos agrícolas de Castilla y León. Pero que la quiera de verdad. La Asociación El Hombre y los Ingenios establece esa primera e indispensable condición para encontrar un nuevo destino a la impresionante muestra de 300 piezas y que debe de retirar antes del 15 de septiembre del Museo de Modúbar de la Emparedada, donde se hospeda desde hace 12 años con el título El hombre y la recolección.

El Ayuntamiento pidió a este colectivo en marzo que la retirara para destinar los más de mil de metros cuadrados de la sala expositiva a un centro de artes escénicas, según la alcaldesa un tipo de espacio demandado y que iría en esa ubicación dado el bajo número de visitas del Museo. Desde ese momento, los etnógrafos Carlos y Carmelo Alonso Maté, de esta asociación, están buscando un nuevo lugar en el que se pueda disfrutar de su colección, cargada de aperos y maquinaria agrícola, algunos muy antiguos, pero que también supone un repaso por un sinfín de oficios, desde carpinteros a carreteros o guarnicionemos, algunos de ellos ya desaparecidos. «Hay gente, especialmente los jóvenes, que no saben de su existencia, por eso es importante que se mantenga, para que se conozca esa historia cercana y de nuestra tierra», mantienen.

Y en su afán por transmitir ese legado que durante años han ido coleccionando no cesan en encontrar ese lugar que quiera y mime sus piezas, pero también que sepa aprovecharlas para revitalizar la cultura e incluso la economía del municipio. Las últimas conversaciones en esta línea han sido con el Ayuntamiento de Lerma, con cuya alcaldesa mantuvieron una reunión hace unos días. «Disponen de un buen lugar para exhibirla, pero lo tendrían que rehabilitar. Hemos quedado otro día para ir a ver la muestra en el Museo y seguir hablando. Es fundamental que haya acuerdo entre toda la corporación por apoyar este proyecto», afirma uno de los hermanos.

Desde el Ayuntamiento de Lerma reconocen esos primeros contactos, de hecho, la alcaldesa Carmen Castrillo estuvo en Modúbar conociendo la exposición y se prevé que vuelva en un futuro con más miembros del equipo municipal. «Acabamos de empezar a hablar sobre este proyecto. Nos invitaron a ver el museo y fuimos, pero de momento no hay nada más que esa primera visita», afirma la regidora lermeña, muy cauta respecto a la iniciativa, que reconoce como interesante pero que no sabe si seguirá avanzando ya que para darse depende de muchos otros factores y voluntades. «De momento no hay nada decidido», quiere dejar claro.

«Es de todos». Desde la Asociación El Hombre y los Ingenios destacan el valor y la importancia de esta muestra que busca quien la quiera y dinamice. «No es una colección nuestra, es de todos, ya que alberga la historia de nuestros antepasados», reconocen desde el colectivo, donde confiesan que también la han intentado buscar un destino en los otros grandes municipios de la provincia, como son Miranda, Aranda o Briviesca.

Piensan que «sería bueno» que pudiera quedarse en Burgos. «Aquí tenemos la evolución humana, pero evolución no es solo aquella época, ha seguido hasta nuestros días, ya en una era digital. Todo lo relacionado con la agricultura y la ganadería supone un legado, y todo eso ya está reunido, no tenemos que hacer ninguna excavación», explican desde el colectivo, donde detallan que en Castilla y León hay muchos coleccionistas. «Entre todos podemos reunir 50.000 piezas. Seleccionar las mejores de cada uno y crear un museo digno de ser visitado y que ayudaría a preservar nuestra historia», afirman en relación a esta otra opción.