David González, campeón de España Sub'23 de salto de altura

David González ha sido el gran protagonista de la segunda jornada del Campeonato de España de categoría sub23 que se ha celebrado en las pistas de atletismo Purificación Santamarta de San Amaro. El atleta burgalés del Image FDR, que llegaba con el cartel de favorito tras haber conquistado el oro absoluto hace dos semanas, alcanzó los 2.14 metros y completó su doblete al subirse a lo alto de podio de nuevo, esta vez en categoría sub23 y ante su público.

«He visto a mi familia, a mi abuelos y a mis amigos y he sentido la presión. Eso sí, también motiva que te animen tanto. Venía con buenas sensaciones, aunque sí que es verdad que tenía mucha responsabilidad porque al estar toda la familia aquí había que hacerlo bien. He dejado de lado eso, me he concentrado en el campeonato y ha salido bien», expresó el burgalés tras la cita, en la que se impuso a Eneko Larrea (2.12 metros) y a Ignacio Bernardo (2.09). El único pero fue un último fallo intentando superar el 2.16 con el que hubiera mejorado el 2.15 logrado en La Nucía hace dos semanas, pero que todas las decepciones sean esas.

Por su parte Lucía Carrillo, que el sábado lograba el oro en los 100 metros lisos, se hizo con la medalla de plata en 200 y Diego Santidrián con el bronce en 400 vallas.