Es una de las voces más reconocibles del panorama musical internacional y, de hecho, 'ejerce' desde hace varias décadas como la primera dama mundial del rock. Pues bien, ayer Bonnie Tyler recaló en Aranda de Duero y, con semejante bagaje a sus espaldas, no tardó en conquistar al numeroso público que acudió al Recinto Ferial para disfrutar de grandes éxitos de los 70, 80 y 90 como Total eclipse of the heart, Holding out for a hero o It's a Heartache. Aunque el concierto no empezó hasta unos minutos antes de la medianoche, hubo fans que hicieron cola desde las nueve. La primera en llegar, desde Burgos, fue Libertad, acompañada de varios amigos. Aprovecharon la jornada festiva en la capital ribereña para disfrutar de la gastronomía y luego de la icónica artista de la potente, rasgada e inconfundible voz.

También Susana, Camino, Julia, Jose y Miguel recorrieron unos cuantos kilómetros. En su caso, desde las localidades riojanas de Alfaro y Aldeanueva de Ebro. Tuvieron que cambiar el turno en el trabajo y salir pitando nada más acabar porque hoy su jornada empezaba a las ocho, pero mereció la pena. Consiguieron primera fila y ahí, en ese lugar privilegiado, comenzaron con el Have you ever seen the rain?, de John Fogerty, que han versionado desde Rod Stewart a Juan Gabriel, y continuaron con otros clásicos como Lost in France.

En las primeras palabras que dirigió al público de Aranda, Bonnie Tyler, con la melena rubia al viento y enfundada en pantalones de cuero negro y una chaqueta larga blanca, lanzó un «muchas gracias» en español y luego, en inglés, continuó con un «¡qué bien estar aquí, qué lugar tan bonito!». Tampoco faltó un guiño a los vinos de la Ribera del Duero o una versión de The Best con la que la cantante de Gales rindió su particular homenaje a Tina Turner, a la que definió como «una mujer inspiradora». Y así, tema a tema, se metió en el bolsillo a los presentes, como los arandinos Javier y Eva, que vieron «una buena oportunidad» de disfrutar de una artista que con 73 años sigue al pie del cañón.

Entre jotas y dulzainas. Ahora bien, el concierto de Bonnie Tyler puso la guinda a una jornada cargada de música que comenzó desde bien pronto y que inundó de jotas y otras canciones populares multitud de rincones de la capital ribereña (...).

A sus 73 años, Bonnie Tyler hizo vibrar al público arandino y poco después de comenzar su actuación no dudó en hacer un guiño a los afamados vinos de la Ribera del Duero. - Foto: Valdivielso

