El polideportivo José Luis Talamillo acogerá el 12 de octubre de 10 a 14 horas un torneo de baloncesto inclusivo 3x3 organizado por la Fundación Intras, en colaboración con el Ayuntamiento y la Federación Regional de Baloncesto. El objetivo es dejar a un lado la "estigmatización" de las personas con salud mental y fomentar la inclusión. Los participantes aportarán 5 euros para financiar el coste de la organización y también irán destinados a actividades que promueve Intras. Las inscripiones se podrán realizar a través de la página web de Intras y escaneando códigos QR de los carteles que se podrán ver por toda la ciudad. "El objetivo es favorecer la inclusión, no se gana ni se pierde y no se tiene presente si tenemos o no discapacidad. Los partidos se juegan y se anotan pero no hay una clasificación final, indicó Carolina Elena.

Los participantes recibirán regalos aportados por los clubes Tizona, San Pablo, Babieca, Burgos CF, Pingüinas o Vasconia. La Fundación Intras cuenta en Burgos con una trayectoria de 10 años y atiende a una media de 70 personas. Gestiona una residencia de la Junta con 35 plazas, así como también cuenta con pisos supervisados destinados a personas con problemas de salud mental y un servicio de asistencia personal y asesoramiento a familias. "Se ha notado que han aumentado las necesidades en cuanto a salud mental".

Carolina Elena subrayó durante la presentación de la actividad que han notado un incremento de personas atendidas en los últimos años. La representante de Intras destacó la importancia del deporte para favorecer la inclusión.