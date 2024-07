Miranda quiere evitar el auge de pisos turísticos ilegales

Miranda no cuenta con ningún piso turístico de particulares. Al menos, con ninguno legal. Sin embargo, desde que empezó este verano se han llegado a publicar en la página web Airbnb hasta dos anuncios de alquileres de este tipo en la ciudad del Ebro, mientras que en el registro de la Junta de Castilla yLeón no contabilizan ni uno solo. Es decir, los propietarios de estos inmuebles han intentado arrendarlos por un corto periodo de tiempo de forma irregular, algo que elAyuntamiento de la ciudad del Ebro desea vigilar muy de cerca para evitar que esta práctica se extienda y tensione en mayor medida un mercado tan delicado como el de la vivienda.

El concejal responsable de esta materia y de Urbanismo,Guillermo Ubieto, reconoce que por ahora «el problema no es grave» pero han «recibido avisos de vecinos por anuncios de habitaciones turísticas y se ha comprobado que no estaban registradas en el listado de la Junta». Para el líder de IU-Podemos en la ciudad, «la proliferación de este tipo de casos sí que supondría un problema importante» y, ante esta realidad, asegura que el Consistorio mirandés prefiere «actuar antes, desde el minuto uno, para evitar que lo termine siendo y que se extienda, como ha pasado en otros municipios». Eso sí, el edil es consciente de que los medios para controlar esta situación por parte de la administración municipal resultan limitados, sin embargo, ya se ha puesto en contacto con el Gobierno de España para solicitar su ayuda.

En concreto, Ubieto describe que el Ministerio de Derechos Sociales,Consumo yAgenda 2030, a través de la Dirección General de Consumo, ha emprendido una campaña «ante la grave proliferación de pisos turísticos ilegales que está alterando la oferta de alquileres y que además genera muchos problemas a los barrios, colaborando con la Federación de Municipios para detectar este tipo de prácticas fraudulentas» y el Ayuntamiento de Miranda ha pedido adherirse a ella. Gracias a ese movimiento, el concejal de Urbanismo y Vivienda adelanta que dispondrán de «una coordinación y unos recursos de acompañamiento para poder detectar, vigilar y en su caso sancionar estas prácticas ilegales».

Desde el punto de vista del número uno de IU-Podemos en la ciudad del Ebro, los pisos turísticos «no son malos per se». No obstante, aclara que deben estar regulados y la oferta «tiene que ser dimensionada y razonable». Más aún en una localidad como Miranda, donde Ubieto no esconde que existe «un grave problema de acceso a la vivienda». Para sostener esta última afirmación, el edil se apoya en el informe publicado por el portal inmobiliario Idealista en el que, según dice el edil, se demostraba que este municipio alza como el «de más de 5.000 habitantes de todo Castilla y León en el que más personas están compitiendo por cada anuncio de arrendamiento», con 32 individuos por cada publicación.

Esa falta de apartamentos para alquileres de larga duración en Miranda se puede comprobar de una manera muy sencilla. Basta con revisar, precisamente, los anuncios que figuran en páginas web como Idealista. En este portal, por ejemplo, en la actualidad únicamente se encuentra una docena de viviendas disponibles para los potenciales arrendadores y la más barata figura con un precio que asciende a los 520 euros al mes. Tampoco resulta demasiado sorprendente este valor asignado a los inmuebles en la ciudad del Ebro, pues, como adelantó Diario de Burgos hace apenas unas semanas, el precio de los apartamentos en alquiler ha alcanzado su máximo registro este mismo verano, cuando se han superado los 8,1 euros mensuales por cada metro cuadrado. Ese dato sitúa a esta localidad muy cerca de la capital de la provincia, donde, según la misma página web, el precio en el mes de junio llegó de media a los 8,6 euros al mes por cada metro cuadrado.