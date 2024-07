Pasar diez días pedaleando a pleno sol recorriendo zonas rurales de la provincia de Burgos no es la típica forma de hacer turismo en las vacaciones de verano. Sin embargo, para los 15 participantes de la segunda edición del proyecto Rural Forks constituye una oportunidad ideal para conocer más a fondo la provincia y sus iniciativas. «Decidí apuntarme porque me llamó mucho la atención que el proyecto me permitiese iniciarme en el cicloturismo, que es una forma más lenta de viajar», afirma Enrique Reñé, uno de los asistentes. La propuesta, que también se celebró el verano pasado, consiste en varias rutas en bicicleta y visitar diez proyectos que se encuentran en diferentes pueblos burgaleses del 22 al 31 de julio. «Queremos mostrar las iniciativas del medio rural, porque no suelen ser conocidas y aportan mucho al territorio», puntualiza Beatriz Barbero, organizadora de la Asociación Brújula Intercultural.

Esta asociación de Santa María del Campo y la zaragozana Biela y Tierra crearon Rural Forks, que consta como un programa Erasmus+ cofinanciado por la Unión Europea. Por ello, está destinado a jóvenes procedentes de toda España. Este año cuentan con asistentes de Canarias, Andalucía y el País Vasco, entre otros. «Buscamos presentar las iniciativas rurales a los jóvenes que están en edad de decidir hacia dónde enfocar su vida profesional y personal, para que tengan en cuenta las oportunidades que brindan los pueblos», aclara Ana Santidrián, de la asociación Biela y Tierra.

Las iniciativas rurales que van a visitar han sido seleccionadas por los asistentes a través de un consenso, atendiendo a la temática y los intereses que tienen. Una vez visitadas, deberán documentar en formato pódcast lo aprendido. «Según el perfil de los participantes, trabajamos la estrategia de comunicación para dar visibilidad a la iniciativa visitada» cuenta Barbero.

El proyecto no sólo recorrerá los pueblos del sur de Burgos, sino que un grupo de otros 15 jóvenes visitará iniciativas del entorno rural de Aragón a finales de agosto. De hecho, en septiembre, del 27 al 29, se reunirán el grupo de Castilla y León con el de Aragón para intercambiar impresiones y valoraciones sobre el proyecto. Además, acudirán los participantes del año pasado para exponer su experiencia y el impacto del proyecto 12 meses después. Las organizadoras han adelantado que también habrá actividades abiertas al público, como conciertos, mesas redondas y ponencias vinculadas al desarrollo rural y la juventud. «El evento se va a llamar Congreso de Jóvenes por un Mundo Rural Vivo y, aunque todavía no hay una localización, será en la provincia de Burgos».

La primera ruta ha sido de Cogollos hacia Villanueva Matamala. Nada más llegar a las 17 horas, acudieron al Huerto de los Tulipanes, un espacio de agricultura ecológica, regenerativa y sistema circular gestionado por Elena Rodríguez. «El camino ha sido un poco complicado porque había arena y mucho calor, pero Elena nos ha acogido muy bien», comenta Noelia López, joven que acude desde Valladolid.