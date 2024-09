La mejora de la Pirámide de los Italianos es inminente

La declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Pirámide de los Italianos, mausoleo erigido en lo alto del Puerto del Escudo a la memoria de los legionarios italianos que combatieron en la Guerra Civil, exigía su rehabilitación y resignificación. La singular construcción que se asienta en el límite entre Burgos y Cantabria lleva décadas abandonada, ha sido saqueada, vandalizada, y su estado es deplorable. Sin embargo, la polémica suscitada hace unos meses sobre su conservación o distracción puso esta construcción en la diana, hasta el punto de que se ha convertido en un hito turístico, uno de los principales de la zona: el trasiego de visitantes tiene a la comarca fascinada, si bien el lugar no está realmente apto para visitantes por los peligros que entraña su mal estado (hace unos días, una turista se cayó y resultó herida allí, teniendo que ser evacuada por un helicóptero sanitario). Pues bien, esta situación está a punto de cambiar.

La Hermandad de la Rivera y Arija, propietaria de los terrenos sobre los que asienta la pirámide, espera tener este mismo mes el proyecto para su rehabilitación. Así lo ha confirmado a este periódico su presidente, Juan Carlos Gutiérrez. «No queremos que siga en tan mal estado y menos ahora, que se ha convertido en uno de los lugares más visitados del valle. Es una cosa increíble, un verdadero fenómeno lo que está pasando». Con ese proyecto, reclamarán el apoyo económico de la Junta de Castilla y León, entidad que declaró BIC el monumento funerario. «Esperemos que nos ayuden, aunque no será necesaria mucha inversión», señaña Gutiérrez.

El responsable de Cultura de la Junta, Gonzalo Santonja, de cuya consejería emanó la declaración que protegía el mausoleo, lleva meses esperando que los dueños muevan ficha. «Es un edificio único en España. Se han dicho muchas barbaridades. Pero es un edificio único. Y lo que está claro es que hay que adecentarlo y restaurarlo. Eso es evidente. Pero está en una propiedad privada, y la Hermandad de la Rivera aún no se ha dirigido a nosotros, aún no nos han pedido ayuda. Nosotros no podemos entrar allí con una brigada para adecentarlo. El director general de Patrimonio ha mantenido ya varias conversaciones con los propietarios. Lo cierto es que, desde que dijeron que iban a realizar algunas mejoras, como poner una puerta, no han hecho nada».

