El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, defendió hoy que la proposición de ley de concordia, impulsada por PP y Vox, "no se entromete en la historia, reservando los juicios de valor a los historiadores y respetando la memoria de todos los españoles".

"Es verdad que dos no pueden reconciliarse si uno no quiere. Y hemos visto con tristeza, pero no con sorpresa, cómo la izquierda no quiere nada que no sea su visión sesgada de la historia común de enfrentamientos que hemos padecido", argumentó en su comparecencia en las Cortes sobre su gestión en la mitad de la legislatura.

Así, afirmó que Castilla y León es "una tierra respetuosa con la realidad y reconciliadora con la historia y con sus secuelas" y recordó que incluye como víctimas políticas no sólo a aquellas que padecieron represión o muerte durante la Guerra Civil o el franquismo, sino también las, muy abundantes, del periodo de la II.

También, anunció la creación de un monolito que simbolice el reconocimiento a las víctimas del terrorismo y ayude a tener "siempre presente" el sufrimiento de las víctimas del terrorismo de Castilla y León.

Además, avanzó un fondo documental de títulos, tanto en formato escrito como audiovisual, relacionados con la protección a las víctimas del terrorismo, al objeto de difundir la preservación de su memoria y dignidad. A ello, unió que se procurará la disponibilidad de todos sus títulos en las bibliotecas públicas gestionadas por la Administración autonómica en las nueve capitales de provincia.

El vicepresidente de la Junta puso en valor el programa denominado 'Testimonio en las Aulas de Víctimas del Terrorismo', a través del cual los alumnos tienen la oportunidad de conocer de primera mano las consecuencias del terrorismo, y expresó la intención de su extensión al alumnado universitario de Castilla y León.

También, se refirió al Protocolo firmado con las cuatro universidades públicas de Castilla y León, en Valladolid, Salamanca, León y Burgos, y subrayó que ha servido de base para la realización de jornadas e iniciativas y que se concretará en la creación de una Cátedra para la Deslegitimación del Terrorismo y la defensa de la dignidad de las víctimas.

Igualmente, reivindicó el reconocimiento de víctimas del terrorismo para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "agredidos" en Cataluña en octubre de 2019 por los "manifestantes violentos" que mostraban su apoyo a los políticos condenados judicialmente por sedición tras su intervención en el referéndum ilegal.

De la misma manera, en el marco de sus competencias propias, reclamó la equiparación de indemnizaciones para los damnificados por actos de terrorismo.