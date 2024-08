Por tónica general, los amigos de lo ajeno tienen por mala costumbre la de llevarse lo que no es suyo, pero no dejar algo a cambio. Esta curiosa forma de proceder se detectaba ayer en la localidad de Villanueva de Gumiel, donde las redes sociales registraban un inusual tráfico de mensajes para avisar de un robo. «A un matrimonio que vive en Aranda, pero que se suelen venir todos los veranos al pueblo porque tienen casa aquí les han robado uno de sus coches, que lo tenían aparcado en una calle más o menos paralela a la plaza, a unos 40 o 50 metros», explica el alcalde villanovense, Felipe Nebreda, que añade como detalles que era «un coche de segunda mano, un Ibiza rojo, menos mal que el bueno no se lo han llevado».

Más allá de la sustracción de este utilitario, la sorpresa venía al comprobar que, en el lugar donde debía estar el coche aparcado, había otro muy distinto. «Se han llevado uno y han dejado otro coche que, por lo que me han dicho, lo han robado de un taller de Aranda y dentro tenía una arqueta de esas de metal, no sé si en los asientos o en el maletero, pero parece de esas que se usan para reventar lunas o puertas», relata Nebreda.

Los propietarios, al ir a coger el coche en la mañana de ayer descubrieron el trueque que habían sufrido al no encontrar su vehículo donde lo habían dejado aparcado y ver en su lugar otro muy distinto. Al poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil es cuando se detectó que ese segundo coche estaba registrado como sustraído con anterioridad.

Por el momento, no ha trascendido que ese vehículo haya estado implicado en ningún hecho delictivo por la zona, pero los comentarios de los vecinos de Villanueva ya especulan con que el cambio se produjo o bien para borrar su rastro o «porque se habían quedado sin gasolina», aporta Nebreda después de toda una jornada en la que este suceso concentró gran parte de las conversaciones en esta localidad ribereña.

Fuentes de la Guardia Civil apuntan a esta redacción que es difícil dilucidar si alguno de los delitos de daños que se registran estos días en el entorno rural puede tener alguna relación con el vehículo dejado por los cacos en Villanueva de Gumiel. «En estos meses, con el incremento de la población, entran muchas denuncias por daños en la propiedad privada, que pueden ir desde la rotura de una ventana o retrovisores en los vehículos o cosas así; suelen ser de escasa entidad», explican las fuentes consultadas. El caso seguirá en fase de investigación una vez que se formalice la denuncia, a la espera de resultados.