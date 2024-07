«Los jóvenes deben saber que tienen un gobierno regional que protege a las familias y apoya la natalidad. Nuestro objetivo político es que nadie en Castilla y León renuncie a formar una familia por motivos económicos». Así se manifestó ayer el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que subrayó que «la principal razón por la que caen las tasas de natalidad es cultural». Y envió el mensaje a los jóvenes de que tienen «todo» el apoyo económico y social para formar una familia en Castilla y León. El vicepresidente de la Junta fue el encargado de cerrar ayer las comparecencias en las Cortes para exponer el balance de mitad de legislatura de los miembros del Ejecutivo regional. Y lo hizo remarcando las medidas que ha llevado a cabo Vox en el Gobierno de la Junta, como las ejecutadas en el ámbito de la familia.

García-Gallardo reconoció que «unos cientos de euros de ayuda» no son la solución «definitiva» al problema de la baja natalidad, y subrayó que en este ámbito influyen muchos factores, aunque hizo hincapié en «el persistente ataque cultural a la familia». Pero para actuar ante el «declive demográfico» que hay el mundo occidental, el vicepresidente rechazó que sea la inmigración la forma de luchar contra la despoblación, sino que apostó por «primar» el impulso de la natalidad. Por ello, reiteró que los jóvenes que deseen formar una familia en la Comunidad tendrán «incentivos», «medidas de conciliación» y «facilidades para la adquisición de vivienda».

Entre las medidas que puso sobre la mesa está el Bono Nacimiento, que se concedieron 7.182 en 2023 y dar más facilidades a las familias numerosas, que en la Comunidad son 34.139. «Vamos a perseverar en ese camino. Porque una sociedad sin niños es una sociedad sin futuro. Porque una sociedad sin familias fuertes es una sociedad condenada al fracaso», afirmó.

Para García-Gallardo ya hay resultados de estas políticas porque Castilla y León sumó 4.291 nacimientos en el primer cuatrimestre de 2024, un 6,79 por ciento más respecto al mismo periodo en 2023, y frente al 1,24 de repunte nacional. Además, indicó que se han dejado de percibir por parte de la Junta 9,85 millones de euros en deducciones fiscales, al tiempo que afirmó que la presión fiscal ha disminuido un once por ciento, según la memoria tributaria de Hacienda de Castilla y León, y recordó que han concedido beneficios fiscales por importe de 674 millones.

Oportunidades

Por otro lado, el vicepresidente de la Junta defendió que «Castilla y León no es la España vaciada», sino «la España de las oportunidades». Es más, advirtió de que «quien no lo vea así, será mejor que se dedique a otra cosa». Como conclusión, afirmó que «Castilla y León va por buen camino». «Algunos construyeron su relato de oposición sobre mentiras y vaticinios agoreros. Esos anuncios de retrocesos en derechos, de destrucción de libertades y de caos, no se han materializado: no se han hecho realidad», puntualizó, según informa la Agencia Ical.