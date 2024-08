El PP llevará a Sánchez al Senado "más pronto que tarde"

El PP ha dado un paso más en su intención de citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la comisión de investigación creada en el Senado; aunque sin concretar fechas, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha dicho a Europa Press que esa comparecencia se producirá "más pronto que tarde", cuando sea más "útil" para exigir responsabilidades políticas al líder del PSOE por "tapar la corrupción" en el partido, en el Ministerio de Transportes con el 'caso Koldo' y en su propio entorno familiar.

A su juicio, un año después de la constitución de las Cortes "ha quedado claro que a Pedro Sánchez le acorrala la corrupción en su partido, en su gobierno y en su entorno más cercano a través de su mujer y de su hermano, y no ha dado explicaciones".

Para Gamarra, "lo único que está intentando Sánchez es permanecer en el poder para utilizar todos los resortes que tenga desde el Estado para utilizarlos en defensa de los suyos y que la corrupción no le afecte desde el punto de vista de las responsabilidades políticas y penales que puedan haber".

La 'número dos' del PP considera que una cosa son las responsabilidades penales, que determinan los jueces y para los que pide "dejar que hagan su labor", y otra cosa son las responsabilidades políticas, que se dirimen en las Cortes.

Por eso el PP no se plantea llamar a comparecer a la esposa del presidente, Begoña Gómez. "Quien tiene que dar explicaciones políticas y quien tiene que asumir responsabilidades políticas es el presidente del Gobierno", ha dicho.

Al ser preguntada si finalmente llamarán a Sánchez en septiembre al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y domina la comisión de investigación, Gamarra no ha concretado fechas, pero sí ha avanzado que será "más pronto que tarde".

Sánchez "se equivoca" si piensa que librará sus responsabilidades

"A Pedro Sánchez le hemos pedido explicaciones en reiteradas ocasiones y hasta el momento no ha sido capaz de dar ninguna y tendrá que darlas a través de la Comisión de Investigación del Senado --ha contestado--. Cada vez tenemos más información para exigir más pronto que tarde la comparecencia de Pedro Sánchez y que dé todas las explicaciones oportunas".

La dirigente del PP sostiene que "hay motivos" para llamar a comparecer a Sánchez y cree que el líder del PSOE "se equivoca" si piensa que se va a poder librar de las responsabilidades políticas, pues le acabarán citando: "Cuando tengamos toda la información disponible a nuestro alcance para poder hacer de esa comparecencia una comparecencia útil y en la cual además le exijamos responsabilidades sobre todo aquello sobre lo que él tiene conocimiento y no ha dado ningún tipo de explicación", ha apostillado.

En su opinión, en el llamado 'caso Koldo' "cada día que pasa hay más datos que fundamentan y constatan que Pedro Sánchez ha sido conocedor desde el primer momento de la corrupción" en el Ministerio de Transportes y en su partido a través de sus máximos responsables porque el entonces ministro José Luis Ábalos "no era un cualquiera que pasaba por Ferraz, sino que era nada más y nada menos que el número 3 del PSOE", y porque el actual ministro, Óscar Puente, está manteniendo en el cargo a "personas investigadas por corrupción por parte de los tribunales".

Moncloa, un coworking de tráfico de influencias

Pero además, con las reuniones promovidas por la esposa del presidente, cree que "cada día hay más datos y cada día está más claro" que el Palacio de la Moncloa se transformó en "un coworking donde se busca que el tráfico de influencias favorezca al entorno del presidente".

Todo ello le lleva a la conclusión de que el objetivo de Pedro Sánchez no es esclarecer lo ocurrido, sino "tapar" la corrupción: "La corrupción la ha conocido desde el primer momento y la ha tapado en su Gobierno, en su partido y evidentemente en su entorno más cercano y familiar --ha asegurado a Europa Press--, y por tanto Pedro Sánchez tendrá que asumir responsabilidades políticas, al margen de las responsabilidades penales que serán los jueces los que tendrán que dilucidarla.

Y ha lanzado una última advertencia: "Que no se olvide que, por mucho que él haya entregado a sus socios que se sitúen por encima de la ley, él no está por encima de la ley, su partido no está por encima de la ley y su familia no está por encima de la ley", ha remachado.

El PP recurrirá en septiembre la Ley de Amnistía

Además, Gamarra ha adelantado que el PP presentará a la vuelta del verano su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía y al mismo tiempo recusará a tres de los doce integrantes del Tribunal Constitucional: su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los dos miembros que proceden del Gobierno, el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora general de Moncloa Laura Díez.

Así lo ha anunciado Gamarra, quien considera que esos tres magistrados "no dan garantías de imparcialidad ni de independencia en la resolución a la hora de conocer y de resolver un recurso de esa magnitud".

A su juicio, la Ley de Amnistía es una "mala ley" que demuestra que Pedro Sánchez no solo es "un mentiroso compulsivo", sino que también se caracteriza por "ser un chapuzas en su actividad legislativa".

Reconoce que los efectos de la ley ya son irrevocables, pues ya no se podrá procesar a los que han sido amnistiados, pero "sí se podrá revertir la devolución de la dignidad a todos los españoles" con otro Gobierno "que respete y garantice que todos los españoles son iguales ante la ley".

Gamarra ha aprovechado para criticar que los ministros del Gobierno de coalición se sumen a las críticas independentistas a los jueces que frenan la aplicación de la Ley de amnistía y cree que el PSOE "ha perdido las esencias mínimas de una democracia donde la separación de poderes y el respeto y el respaldo al Poder Judicial es una de las premisas básicas".

"Es la clara demostración de que no tenemos un Gobierno que gobierne, sino que tenemos un Gobierno que para poder ocupar las instituciones depende de los independentistas y que no tiene ningún tipo de reparo ni de escrúpulo en asumir el discurso del ataque al Poder Judicial si con eso se garantiza el apoyo un mes más o el apoyo a una iniciativa en la que necesite los votos de los independentistas", sostiene.