Innovación y emprendimiento serán clave en el progreso social

«A partir de la innovación viene el emprendimiento, que es la base para generar actividad económica y hacer que la sociedad progrese». El primer foro Innovación Empresarial y Emprendimiento organizado por Vive Radio Castilla y León giró este martes sobre la importancia del emprendimiento como palanca para mejorar la sociedad, hizo hincapié en el valor de los empresarios y destacó el «poder transformador» que la Inteligencia Artificial tendrá sobre la estructura económica y laboral de la Comunidad y de España. Reflexiones que emanaron de la mesa redonda protagonizada por el director general de Iberaval, Pedro Pisonero; el director corporativo de Galletas Gullón, Francisco Hevia; y el responsable del Centro I+D+I Renault, César Lorenzo, y moderada por el director editorial de Promecal Castilla y León y de Vive Radio, Óscar Gálvez. Cada uno de los tres altos directivos en sectores claves para la economía autonómica compartieron con el centenar de presentes en el acto celebrado en Valladolid, patrocinado por Unicaja, sus experiencias personales, su visión del emprendimiento, o la velocidad a la que se suceden los cambios productivos en la actualidad.

Tanto Francisco Hevia como Pedro Pisonero coincidieron durante el coloquio en la necesidad de desterrar la «mala imagen» de los empresarios, y reclamaron «más y mejores empresarios» para «generar más actividad económica, más empleo y tener mejores servicios públicos». «El origen de la actividad económica es el empresario», sentenció el director corporativo de Galletas Gullón, que aseguró que, al final, un «emprendedor es un empresario y cuantos más haya mejor irá a la Comunidad». «Hay que quitar máscaras y maquillaje del emprendimiento para retomar el concepto base, que es generar actividad económica».

Una situación que, según Pedro Pisonero, se contrapone con una situación económica «francamente buena». «No hay un solo analista que piense que las cosas van a ir mal en 2025. Podría ir mejor, sí, pero la economía va razonablemente bien», explicó el director general de Iberaval, que se atrevió incluso a asegurar que «es insensato pensar que no estamos en los mejores años para invertir». «Claro que es el momento de emprender», añadió para, a renglón seguido, reconocer que es innegable que existe «miedo» en la sociedad a emprender. «Ya en casa se recomienda la búsqueda de una buena empresa o ser funcionario, y esto es un problema social y no del propio emprendedor». Frente a ese «miedo», puso en valor a aquellos que se «echan para adelante» y emprenden, y aseguró que «si se falla, no pasa nada, se vuelve a empezar».

Cambio disruptivo

En clave más interna y más centrado en la innovación, la otra gran pata del primer foro organizado por Vive Radio Castilla y León, se pronunció el responsable del Centro I+D+I Renault, César Lorenzo. «Hemos sufrido un cambio totalmente disruptivo, y lo que hacemos ahora no tiene nada que ver con antes», significó el alto directivo, que, a modo de resumen, verbalizó que Renault «ha pasado de hacer coches que llevaban tecnología a ser una empresa tecnológica que hace coches». Se atrevió incluso a aseverar que en los últimos diez años «ha habido una transformación más grande que en los 50 anteriores». Ya durante el turno de preguntas del centenar de asistentes, y cuestionado sobre la irrupción del mercado chino dentro de la automoción, animó a verlo como un reto «desde el punto de vista de la mejora de la eficiencia».

Dentro del ámbito de la innovación se pronunció también el director corporativo de Galletas Gullón, que recordó el «gran riesgo» que supuso para la firma palentina pasar de hacer galletas redondas a cuadradas. Algo que contrapuso con la situación actual: «Yo ahora, teniendo presencia en tantos mercados y no solo en España, puedo equivocarme y corregir a una velocidad que antes no podía». Y recordó en este sentido uno de los mantras económicos actuales: «El nivel de riesgo baja cuantas más oportunidades de diversificación tengo».

Inteligencia artificial

La parte final del primer foro Innovación Empresarial y Emprendimiento organizado por Vive Radio Castilla y León estuvo monopolizado por la Inteligencia Artificial y su impacto en la economía autonómica y su mercado laboral. «La IA generará más empleo, de mayor calidad y mejor remunerado», resumió Francisco Hevia, que consideró que esta tecnología es una «palanca de crecimiento». De hecho, llegó a ironizar con que la generación de su hija «no va a conocer lo que es el paro, es imposible». «Si seguimos haciendo las cosas bien, la Inteligencia Artificial va a impactar para bien».

Una visión positiva de esta tecnología que también apuntó el responsable del Centro I+D+I Renault, César Lorenzo, que aseguró que dentro de la empresa automovilística ha permitido «acelerar los bucles de convergencia y llegar antes a un problema», reducir la burocracia, crear nuevas aplicaciones para detectar «acciones de calidad, generar gran abundancia de datos y tomar decisiones rápidas que afectan a todo el ciclo de vida». «Soy optimista en ese sentido de cara al sector de la automoción, ya que la IA dará lugar a una gran mejora en todos los procesos».