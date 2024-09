Jon Bon Jovi evita que una mujer salte de un puente en Nashville

El cantante estadounidense Jon Bon Jovi evitó este miércoles una posible tragedia en Nashville (Tennessee) al persuadir a una mujer, que parecía querer saltar desde un puente, para que regresara a una zona segura, según informó la Policía local.

NEW: Singer Jon Bon Jovi saves a woman from jumping off a bridge in Nashville, Tennessee while filming a music video.



Bon Jovi was seen approaching a 62-year-old woman on the John Seigenthaler Pedestrian Bridge.



The musician leaned over the railing before