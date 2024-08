Las fiestas patronales, tanto de la ciudad, como de los pueblos de Burgos, presentan un elemento imprescindible: las charangas. Por ello, la Concejalía de Festejos ha organizado una actuación al mes de bandas burgalesas bajo el proyecto 'Nos Vamos de Charanga'. Hoy a las 20 horas, se puede disfrutar de la música de la Charanga Los Famosos. Partirán del Arco de San Gil y pasarán por la Calle Fernán González y la Plaza de los Castaños, hasta la Plaza de la Flora. Se trata de la segunda vez que participan en la iniciativa. «La primera vez no se cabía en la calle del público que había, pero ahora todo el mundo está de vacaciones o en sus pueblos, tememos que venga poca gente», declara la trompetista Andrea Barrio y agradece al Ayuntamiento el apoyo a las charangas.

Compuestas por aproximadamente una decena de músicos, estas bandas interpretan canciones versionadas o propias, que son reconocibles para todo el mundo. La temporada estival, tan repleta de festejos, supone el apogeo de sus actuaciones. Una de las que no han parado de animar eventos es la Charanga Los Famosos, que cuenta ya con 15 años de experiencia.

En 2008, un grupo de amigos de la Peña Los Famosos aficionados a varios instrumentos se propusieron conformar una charanga propia para la peña. Tras casi un año ensayando, actuaron en sus primeras fiestas de San Pedro en 2009. La banda nació con la ilusión de un proyecto nuevo y para atraer más socios a la peña. «Ha funcionado porque a día de hoy han incrementado los socios de la peña», explica Barrio, que participó en la constitución de la charanga y continúa tocando en ella desde su inicio.

Los Famosos acuden principalmente a festejos de pueblos, no obstante, también cubren cumpleaños, bodas o despedidas de soltero. «Disfrutamos los pasacalles, porque la gente nos sigue y canta con nosotros. Nos hacen partícipes de sus fiestas», comenta la trompetista. No obstante, incluye que acompañar las dianas no es su parte favorita, por el madrugón y por el cansancio de un público que ha pasado la noche de celebración.

Actualmente, esta charanga dispone de 17 integrantes, aunque depende del acto, acuden más o menos. «Lo disfrutamos como una afición, pero pasas mucho tiempo en la carretera y puede llegar a ser cansado enlazar una fiesta con otra», asegura la saxofonista Amara López, integrante desde 2015. Según la trompetista Andrea Barrio, «te tiene que gustar mucho la música para tocar en una charanga». De septiembre a junio, se dedican a ensayar semanalmente y a crear arreglos musicales para versionar canciones que les gusten como repertorio. Sin embargo, de junio a septiembre se recorren infinidad de municipios de varias provincias alegrando sus festividades.