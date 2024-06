Estaba solo en casa cuando antes de las diez de la mañana de ayer sonó el teléfono. La llamada procedía de la Universidad de Burgos y el mensaje que escuchó le dejó primero perplejo y después emocionado por partida doble. Su nota en la EBAU, así como su calificación final contando la media de Bachillerato, le han convertido en el estudiante más brillante de la provincia, situándole también entre los mejores de Castilla y León. Se ha quedado muy cerca de la máxima excelencia al lograr un 9,97 y 9,99 de 10 puntos, respectivamente, y llegar hasta el 13,970 sobre 14 si se tiene en cuenta la ponderación de las asignaturas específicas.

Rodrigo Puras Ridruejo aún no ha cumplido los 18 años (lo hará este verano) y no oculta su sorpresa al convertirse en noticia. «Era consciente de haber hecho un buen Bachillerato y una buena EBAU, pero no me lo esperaba», confiesa aún impresionado por los resultados. Sin embargo, se expresa con una tranquilidad y sencillez que convence en cada respuesta. Quiere estudiar Matemáticas o el doble grado de esta disciplina con Física para continuar así una vocación científica que despertó siendo un niño y que ha ido reforzando con el paso de los años.

Cursó la ESO en Jesuitas, colegio del que guarda un grato recuerdo y una buena preparación para afrontar un Bachillerato que decidió estudiar en el instituto Félix Rodríguez de la Fuente al ser el único centro de Burgos que imparte la modalidad de investigación y excelencia en el campo de las ciencias y la tecnología. Su decisión respondió a una curiosidad por acercarse al mundo científico, lo que conllevó también un cambio en su entorno social y vivir una experiencia nueva de la que se siente satisfecho.

