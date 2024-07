Aunque se había anunciado para antes de vacaciones, finalmente el área de Participación del Ayuntamiento pospone para septiembre la consulta en la que se iba a testar si se implanta un aparcamiento regulado con prioridad para residentes en el Casco Histórico Alto mientras se lleva a cabo la construcción de un párking subterráneo en Álvar Fáñez. La razón que esgrime la concejala responsable, Carolina Álvarez, es que es mejor esperar al resultado del informe sobre las catas arqueológicas que se han realizado para ver si hay vestigios que impidan la construcción del estacionamiento. «No tiene sentido la consulta si el informe de Patrimonio no es favorable a la construcción del aparcamiento», señaló.

Los sondeos en el entorno de las calles Álvar Fáñez y Corazas ya se realizaron por parte de los arqueólogos el mes pasado y ahora están elaborando el informe que se elevará a la Junta de Castilla y León, aunque técnicos de esta institución ya señalaron las directrices que se debían seguir. Los resultados del mismo son determinantes, dado que si se han encontrado restos de gran valor se complicaría la construcción a pesar de estar contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La actuación se adjudicó al arqueólogo Óscar González Díaz por un importe de 17.726 euros y un plazo de cuatro meses.

Una vez que se logre el visto bueno se encargará la redacción del proyecto de aparcamiento al contar con partida en el presupuesto municipal de 2024.

El área de Participación Ciudadana anunció que la consulta se realizará a través del servicio de información 010 al considerar que es la solución más factible, dado que ya se cuenta con la herramienta, bien a través del teléfono o el formulario que hay en la página web del Ayuntamiento. El área de Estadística deberá facilitar el censo de los empadronados en esa zona de la ciudad y la de Informática tendrá que arbitrar un sistema para que solo pueda votar una persona por hogar.

La pregunta que se hará a los vecinos será: «¿Deseas que se establezca una zona de estacionamiento regulado que priorice el aparcamiento para los vecinos las 24 horas al día los 7 días de la semana?». A la que se podrá responder sí o no. De este modo, se quiere conocer la opinión de los residentes sobre la regulación del aparcamiento ante la reducción de los espacios para poder dejar los coches.

La asociación vecinal siempre ha argumentado que otros barrios sí disponen de otras opciones para aparcar pero el Casco Alto, no. Las edificaciones son las más antiguas y no cuentan con garaje. La regulación sería temporal mientras duren las obras del aparcamiento, dado que está previsto mejorar algunas calles como la Subida de San Miguel y Fernán González, lo que llevará aparejada la supresión de plazas en superficie. La Asociación de Vecinos recordó que la consulta estaba prevista para el año pasado pero no se llevó a cabo y ahora sus miembros se muestran molestos con el nuevo retraso.