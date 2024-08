Jon Pérez Bolo sabe que la temporada va a ser dura y a pesar del buen comienzo del Burgos CF, cree que el curso va a estar lleno de "obstáculos". Este lunes el rival de los blanquinegros será el Córdoba CF, el primero fuera de casa, y en ese partido el técnico blanquinegro quiere reflejar el "buen trabajo que se viene haciendo" y ser "un Burgos reconocible" para estar cerca de "sacar algo positivo".

En el aspecto de los fichajes, Bolo confía en el buen hacer de la dirección deportiva y a pesar de que el mercado esté parado, sabe "que tiene que haber entradas" y si hay salidas "tendrán que llegar más", aspecto que no parece cercano a día de hoy en los jugadores del primer equipo. También afirma que hay jugadores que no han querido ligarse al proyecto blanquinegro: "Sabemos que en algún caso no hemos sido los elegidos, pero esta profesión va de tomar decisiones. Nos enfrentaremos a ellos y les pondremos las cosas difíciles para demostrar que el equipo al que tenían que haber ido era el Burgos", afirmaba.

El Burgos CF juega el lunes en el Estadio Nuevo Arcángel frente al Córdoba (21:30 horas), y en la convocatoria estará presente Miguel Ángel Atienza, aunque el entrenador vasco no ha confirmado si dispondrá de algún minuto.