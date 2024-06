Cumple un año al frente de la Diputación Provincial y tres mandando el PP de Burgos. Ha introducido novedades importantes de gestión, como el establecimiento de subvenciones con carácter bienal para esquivar la «insufrible» burocracia administrativa y facilitar las cosas a los pueblos. Sobre la ayuda a domicilio considera que la institución provincial no puede pagar sola la conquista social de los trabajadores y aboga por unas residencia con menos plazas, el mismo personal y más calidad.

Los resultados de las Europeas, en las que el PP ganó en prácticamente todas las provincias, ¿han tranquilizado al partido, tanto a nivel nacional como local?

En el 87% de los pueblos de la provincia ganó el PP. Y tranquiliza a una formación política, porque es un resultado bueno, que satisface los objetivos que nos marcamos. Pero sobre todo lo que lanza es un mensaje de la sociedad burgalesa, que alto y claro se muestra contraria a la gestión de Pedro Sánchez. Es un mensaje claro y rotundo para que haya un cambio de gobierno, algo que pasa por una convocatoria de elecciones que ya hemos pedido.

Un nuevo partido ha irrumpido en el panorama electoral, el de Alvise. ¿Usted cree que va a contribuir a atomizar aún más el voto de la derecha?

Llevamos ya del orden de 15 años alumbrando nuevos partidos. En este caso este partido entra en el espectro exclusivo de los extremos, pero al conjunto del votante centrado -de centro derecha o centro izquierda- sus consignas no les llegan.

¿En Burgos no podría tomar forma esta nueva plataforma política?

A día de hoy ni siquiera se le puede calificar de partido político, desde el punto de vista morfológico. Vamos a esperar a ver en qué se convierte una formación que ha tenido un resultado relativo y sorprendente, con un mensaje muy radicalizado, que no entra en nuestro espectro ideológico.

El pacto entre PSOE y PP para la renovación del Poder Judicial, ¿anticipa una nueva etapa en la relación del PP con el PSOE, de más cercanía?

No. Ese acuerdo viene dado por una obligación que llevaba cinco años y medio sin ejecutarse y que debe dejar muy claro que en este país la separación de poderes es efectiva. Hay que celebrarlo, porque ha permitido a dos formaciones mayoritarias que se pongan de acuerdo, pero muy mal estaríamos si pensáramos que el fin último del pacto fuera que se pusieran de acuerdo PP y PSOE. Es bueno para el CGPJ, pero eso no adivina que vaya a ser la tónica general. Actualmente hay una distancia enorme entre el PP y el PSOE, algo que este acuerdo no arregla. Es anecdótico.

¿Puede responder más a un movimiento calculado del PP para socavar el pacto de Gobierno en España?

Podemos, Sumar, los nacionalistas, los independentistas están encantados de que Sánchez esté gobernando. Y llegan a acuerdos en lo que les interesa a ellos, en lo que beneficia sobre todo al separatismo. Ya hemos oído a Ione Belarra decir que Pedro Sánchez pacte los próximos presupuestos con el PP, pero en realidad cuando Sánchez les pide ayuda están los primeros en forma de voto o de compromisos. El escenario actual es muy complicado para el PSOE, es el que ha dado la aritmética electoral. Cada uno va a vender su voto a un precio alto y eso, generalmente, redunda en escenarios bastante raros.De este pacto, ¿sale más reforzado Feijóo o Sánchez?

Sale reforzado el Poder Judicial y la separación de poderes en España. Cuando los extremos claman contra el acuerdo -Sumar, Podemos, Vox, los independentistas-, como ocurre en este caso, es que se trata de un buen acuerdo.

¿No cree que Vox va a intentar sacar partido vendiendo este pacto como una rendición del PP a Sánchez?

Lo llevan haciendo permanentemente. Siempre intentan polarizar, diciendo que PP y PSOE es lo mismo. No he escuchado otro mensaje de Vox en mucho tiempo. Lo importante es el acuerdo, no lo que opine Vox.

Hablando de Vox, ¿cree que el pacto de gobierno en Castilla y León está perjudicando al PP?

Depende de dónde pongamos el testigo. En las últimas elecciones, el resultado del PP en Castilla y León ha sido el mejor comparado con el resultado del PP en otras comunidades autónomas. Así que el pacto de Gobierno en la Junta está funcionando. Al margen de cuestiones menores -que se producen cuando alguien desbarra- no está afectando a la visión de un proyecto que está funcionando. Hay cuestiones que alteran el día a día, pero no afectan al proyecto, que sí funciona.

Ese buen resultado al que ha aludido, ¿podría animar a Alfonso Fernández Mañueco a adelantar unas elecciones en esta región?

Lo que nos traslada el presidente permanentemente es que el pacto funciona, que tiene estabilidad, se llega a acuerdos, que no hay versos sueltos -como podría ser Igea en otras etapas-, y que no adivina ninguna justificación para adelantar las elecciones. Sí hubo motivos cuando las adelantó, porque se estaba fraguando una moción de censura de Igea con el PSOE, pero ahora hoy hay un contexto diferente. No hay elementos que justifiquen un adelanto.

