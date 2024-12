«Estoy flipando». No hay una expresión que resuma mejor el sentimiento que invade al turista que por primera vez se adentra en la Catedral. A pesar de que está advertido de la grandeza que posee y de los tesoros que oculta, quien pisa por primera vez las baldosas de la Seo no puede por menos que pronunciar una exclamación del mismo jaez. El autor de la frase no es otro que el visitante número 400.000 del templo en 2024, una cifra que constituye un hito histórico, puesto que jamás se había alcanzado dicha cantidad en un año. Y en este lo ha logrado cuando queda un mes para que concluya.

El azar ha querido que un zaragozano (de Calatayud) de 24 años ponga nombre y cara al récord de visitantes. Se trata de Diego Cubero García, un emprendedor que franqueó la puerta del Sarmental y lo primero que hizo, como tantos otros, fue mirar hacia arriba. Y, acto seguido, sonreír. El doble gesto no pasó desapercibido para Juan Álvarez Quevedo, responsable de la promoción turística de la Catedral, quien se hallaba el miércoles en la Seo precisamente para celebrar el histórico acontecimiento. Lo paró y le informó de que se trataba del visitante 400.000. Tras ello fue cuando pronunció esa frase: «Estoy flipando», un enunciado simple -sin tecnicismos- que representa la emoción que sienten no solo los de su generación sino los de muchas otras cuando entran por vez primera en la Seo.

Un chico joven que llegó el martes a Burgos en viaje de negocios, a cerrar un acuerdo relacionado con unas patentes en las que lleva trabajando un tiempo. En un principio, confiesa, no pensó en entrar, pero sí «en coger un hotel desde el cual poder disfrutar de la vista de la Catedral». Optó por el Vía Gótica, en la Plaza de Vega, desde cuya habitación pudo observar «una obra descomunal, por su tamaño, por su belleza, por lo complicado de su construcción, de su acabado». «En fin, no me quedó más remedio que comprar la entrada para disfrutar también de su interior», resumió en conversación con este periódico.

Lo cierto es que del perfil de Diego suelen llegar muchos visitantes: turistas de empresa cuya razón principal de su viaje a Burgos es por negocios, pero que «en su tiempo libre aprovechan para entrar a la Catedral», explica Álvarez Quevedo, especialmente contento por haber alcanzado esta marca para la historia, que coincide, además, con el 40 aniversario de la declaración de la Seo como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. En su opinión hay varios factores que han contribuido a que 2024 se haya convertido en el año del récord, pero uno sobresale respecto al resto: este ejercicio es en el que han empezado a recogerse de verdad «los frutos del VIII Centenario, de todos los esfuerzos que hizo la Fundación y sus patronos, tanto económicos como de programación de eventos». A su juicio, todo ese trabajo ya empezó a dar resultados el año pasado, pero en el presente «todas las expectativas se han desbordado».

No es la única causa, lógicamente. El también delegado diocesano de Patrimonio alude a que en este ejercicio ya se ha producido «una normalización completa del turismo después de todas las restricciones y límites que impuso la pandemia». Tampoco se olvida del Camino de Santiago, que «cada vez atrae a más peregrinos a la provincia». «Y, claro, su paso por la Catedral es obligado», sentencia. Las exposiciones en la sala Valentín Palencia, como la recientemente inaugurada de Sorolla, también «ayudan, porque además la Catedral realiza promociones para -por un precio menor en conjunto- poder disfrutar de la muestra y de la visita al interior» de la primera basílica burgalesa.